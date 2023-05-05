Згубились чи вкрали? Як відновити водійські права в Україні

Буває багато ситуацій, через які треба відновлювати водійські права. Найчастіше водії гублять свої посвідчення, або ж стають жертвами грабіжника.

Звісно, можна написати заяву у Поліцію, та шансів, що зниклі права знайдуть — мізерні. Набагато швидше й простіше їх відновити. А як це зробити, які документи знадобляться та скільки це коштуватиме, читай у матеріалі.

Як відновити водійські права в Україні: якщо згубились чи вкрали

Відновити втрачене або викрадене посвідчення ти можеш через Територіальний сервісний центр МВС або онлайн через Електронний кабінет водія. Там слід пред’явити свої документи та повідомити про факт втрати.

Перелік документів, які слід пред’явити у сервісному центрі, відрізняється залежно від причини втрати. Так, якщо ти просто загубив (-ла) своє посвідчення водія, надай:

Паспорт Копія ІПН (ідентифікаційний номер платника податків) Медична довідка

Якщо ж права хтось викрав, спершу слід звернутися до поліції із заявою про крадіжку та отримати довідку про це. Тільки потім можна йти сервісного центру МВС та надати документи:

Паспорт Копію ІПН (ідентифікаційний номер платника податків) Медичну довідку Довідку з поліції про факт крадіжки

Термін виконання послуги складає 5 робочих днів.

Вартість відновлення водійського посвідчення

Незалежно від того, загубилися твої попередні права чи їх вкрали, ціна за їхнє відновлення фіксована — 270 грн. Однак якщо ти плануєш забирати посвідчення не у сервісному центрі МВС, а на пошті, то ціна зросте.

Так, за доставку Укрпоштою або кур’єром ціна може зрости до 294 грн.

Та щоб відновлювати права, спершу їх треба отримати. Ми розповіли, які нові правила для отримання посвідчення водія в Україні.

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