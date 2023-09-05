Як отримати посвідчення водія в Україні та що робити українцям у ЄС: нові правила

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Вересня 2023, 13:45
автошкола нові правила
Фото: Unsplash

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