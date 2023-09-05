Як отримати посвідчення водія в Україні та що робити українцям у ЄС: нові правила

Раніше водійське посвідчення в Україні можна було отримати після двох місяців навчання в автошколі та успішного складання іспитів: теорії та практики.

З 24 липня 2022 року система зазнала значних змін. Змінився порядок отримання водійського посвідчення. Щоб отримати документ, треба буде пройти два етапи навчання в автошколі.

Як отримати посвідчення водія в Україні

З 24 липня теорія і практика будуть вивчатися не разом, а окремо. Іспити треба буде складати двічі, після завершення кожного етапу. Для прозорості обидва іспити будуть проходити під пильним відеоспостереженням.

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Теоретична частина

Спочатку ти маєш пройти теоретичний курс. Важливим нововведенням в цій частині є можливість вибрати формат вивчення теорії. Це можна зробити як самостійно, так і з репетитором чи автошколою.

Щоб тебе допустили до іспиту, тепер не обов’язково платити за автошколу. Можна вивчити все самостійно і записатися на екзамен онлайн.

Скласти теоретичний іспит можна в будь-якому сервісному центрі МВС. Оцінять твої знання за допомогою 20 хвилинного тесту за комп’ютером, за цей час треба дати правильну відповідь на 20 питань.

Іспит вважатимуть успішно складеним, якщо ти зробив(-ла) не більше як дві помилки. Якщо ж щось не вдалося, спробу можна повторити щонайменше через десять днів.

Коли складеш теорію, тобі видадуть теоретичне посвідчення, яке буде чинним рік.

Практична частина

Лише після теоретичного етапу можна розпочинати практичну підготовку, важливо робити це доки дійсне теоретичне посвідчення.

Практичну підготовку треба проходити з інструктором в автошколі, або ж з сертифікованим інструктором на спеціально обладнаному авто. За звичайною програмою на це виділено 40 годин.

Після практики в автошколі треба буде скласти внутрішній іспит та отримати документ від школи про успішне завершення.

Річ у тім, що для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС треба принести довідку про проходження практичного курсу в автошколі.

Якщо всі етапи успішно пройдені, записатися на фінальний іспит в МВС ти зможеш самостійно. Крім цього, тепер можна особисто обрати будь-який сервісний центр України для проходження екзамену.

Записатися можна через термінали, які встановлені біля входу в приміщеннях сервісних центрів. Якщо ж ти будеш проходити іспит у Вінницькій, Київській, Львівській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Одеській областях та місті Києві, то це можна зробити і онлайн.

Та головним нововведенням у цій частині є зміна умови складання практичного іспиту. Тепер складати практичний іспит можна нескінченну кількість разів протягом двох років з інтервалом у десять днів.

Раніше ж майбутній водій мав лише три спроби. В разі провалу, він був змушений проходити повторне навчання в автошколі, а це час і гроші. Здебільшого така система породжувала корупцію.

Ще одним нововведенням став оновлений екзаменаційний лист. Тепер там чітко визначили типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на отримання водійського посвідчення.

Після складеного іспиту з водіння ти отримаєш свідоцтво про практичне навчання, яке буде чинним два роки. Постійні права тобі видадуть вже пізніше, якщо за ці два роки не буде ніяких порушень чи ДТП.

Штрафи для автошкіл та сервісних центрів

Тепер права майбутніх водіїв теж захищено. Серед нововведень є пункт про штрафи для працівників сервісних центрів та автошкіл, зокрема, за неналежну підготовку до іспитів.

Штрафи для автошколи: у яких випадках

Автошколу можуть оштрафувати на суму від 500 гривень до 13600 гривень, якщо повідомлять про таку діяльність:

підготовку чи перепідготовку водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки майбутніх водіїв;

допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної частини навчання;

проведення практичної підготовки водіїв на неналежно обладнаних ТЗ, з порушенням вимог ПДР, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами.

Ти можеш звернутися до МВС, якщо тобі не надали належну теоретичну чи практичну підготовку в автошколі. Подати скаргу можна безпосередньо в сервісному центрі або заповнивши форму для електронних звернень громадян і надіслати її електронною поштою: info@hsc.gov.ua.

Коли можуть штрафувати працівників сервісних центрів

Та неналежно виконувати свою роботу можуть не лише автошколи. Працівників сервісних центрів можуть штрафувати у разі:

порушення порядку проведення державної акредитації автошкіл та порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів. Сума штрафу від 8500 гривень до 13600 гривень;

порушення порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія. За це штраф буде від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень;

Протягом 30 днів можна отримати відеозапис та оскаржити результати практичного та теоретичного іспиту. Для цього напиши заяву за визначеною формою на ім’я начальника сервісного центру МВС, де відбулася спроба скласти іспит.

Чи дійсні українські права в ЄС?

Європейський парламент ухвалив рішення, яке визнає чинними українські посвідчення водія на території ЄС. Це стосується людей, які отримали статус тимчасового захисту й перетнули кордон після 24 лютого.

Людям з тимчасовим захистом не треба обмінювати своє водійське посвідчення на документ ЄС або складати новий іспит.

Якщо ти вмієш керувати автобусом чи вантажівкою, тоді можеш отримати роботу перевізника в ЄС або без перешкод транспортувати товари звідти в Україну.

Для цього треба пройти короткий курс навчання та скласти іспит, щоб підтвердити свій сертифікат професійної придатності.

Якщо я втратив(-ла) водійське посвідчення в ЄС?

Якщо ти загубив(-ла) своє водійське посвідчення або його вкрали, то треба звернутися до відповідних органів у тій країні ЄС, де ти перебуваєш.

Там тобі видадуть нові європейські документи, після того, як перевірять в українських органах влади, що ти маєш дійсне українське водійське посвідчення.

Також українські органи мають надати довідку, яка підтвердить твою розумову та фізичну придатність керувати транспортним засобом.

Україна — цифрова держава, тож всі документи завжди під рукою у твоєму смартфоні. Читай, як додати водійське посвідчення в Дію.

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