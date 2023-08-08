Киев готов? Каким будет отопительный сезон 2023-2024 в столице

Минувшую зиму украинцы пережили, несмотря на попытки России сломать нас блэкаутами и холодом. Однако уже сейчас бытуют страшные предсказания: мол, этой зимой будет ещё труднее.

Готов ли Киев к отопительному сезону и стоит ли волноваться за тепло зимой, рассказываем дальше.

Отопительный сезон 2023-24

В национальном телемарафоне Єдиних новин начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в этом году Киев готов к отопительному сезону.

Сейчас также смотрят

По его словам, за прошлый отопительный сезон украинская энергетическая инфраструктура получила 63% повреждений, но уже сейчас все поврежденное — восстановили.

Также Сергей Попко добавил, что в прошлом году в Киеве работало около 600 пунктов несокрушимости, а в этом планируют развернуть более 1000 таких.

С учетом опыта прошлой зимой, опыта ракетных атак, опыта других проблем — Киев будет готов.

Начальник КМВА также отметил, что городской совет приобрел 23 мобильных котельни, которые планируют подсоединять к больницам, роддомам и учебным заведениям.

Вместе с тем Украина начала подготовку к отопительному сезону этого года еще в конце весны. Действительно ли мы сможем сохранять теплоресурс не только для своей страны, но и Евросоюза — читай в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.