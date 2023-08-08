Київ готовий? Яким буде опалювальний сезон 2023-2024 у столиці

Минулу зиму українці пережили, попри намагання Росії зламати нас блекаутами та холодом. Однак вже зараз побутують страшні передбачення: мовляв, цієї зими буде ще важче.

Чи готовий Київ до опалювального сезону і чи варто хвилюватися за тепло взимку, розповідаємо далі.

Опалювальний сезон 2023-24

У національному телемарафоні Єдиних новин начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що цьогоріч Київ готовий до опалювального сезону.

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За його словами, за минулий опалювальний сезон українська енергетична інфраструктура отримала 63% пошкоджень, але вже зараз все, що було пошкоджене — відновили.

Також Сергій Попко додав, що минулого року у Києві працювало близько 600 пунктів незламності, а цього планують розгорнути понад 1000 таких.

З урахуванням досвіду минулої зими, досвіду ракетних атак, досвіду інших негараздів, Київ буде готовий.

Начальник КМВА також зазначив, що міська рада придбала 23 мобільні котельні, які планують під’єднувати до лікарень, пологових будинків та закладів освіти.

Разом з тим Україна почала підготовку до цьогорічного опалювального сезону ще наприкінці весни. Чи справді ми зможемо зберігати теплоресурс не лише для своєї країни, а й для Євросоюзу — читай в іншому матеріалі.

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