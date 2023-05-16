Україна

Станемо енергетичним “повербанком” для Євросоюзу? Як триває підготовка до нового опалювального сезону

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Травня 2023, 11:30
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024

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