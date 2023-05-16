Станемо енергетичним “повербанком” для Євросоюзу? Як триває підготовка до нового опалювального сезону

Євросоюз і Україна вже запасаються газом до наступної зими. Паливо закачують у спеціальні підземні сховища для подальшого використання в опалювальний сезон. Наші підземки можуть зберігати ресурс як для українських, так і європейських споживачів.

Навіть попри війну інфраструктура сховищ захищена і надійно працює. Як триває підготовка до опалювального сезону 2023–2024, розповів Олексій Савіцький.

Підготовка до опалювального сезону 2023–2024

Українські сховища вже цього сезону готові стати своєрідним газовим повербанком для всієї Європи. Опалювальний сезон закінчився лише минулого місяця. Але українські енергетичні комори вже активно готують до наступної зими. Закачувати природний газ у підземні сховища почали ще з середини квітня.

Країна відповідально готується до наступної зими. Маємо усвідомлювати, що вона не передбачається як легка. Тому готуємося ретельно, — каже голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

Ретельна підготовка в умовах війни передбачає не лише традиційні профілактику чи ремонти на газосховищах, а й реакцію на безпекові загрози.

Перейматися за безпеку самого газу в сховищах не варто. Адже паливо закачують у природні порожнини на глибині від 400 м і аж до 2 км. А от наземну інфраструктуру, яка забезпечує роботу сховищ, нині бережуть як зіницю ока.

На випадок імовірної атаки в операторі газосховищ також підготували альтернативні режими роботи. Вони гарантують, що споживачі не залишаться без газу навіть у разі пошкодження інфраструктури, а повноцінну роботу сховищ відновлять максимально оперативно.

Тож процеси закачування та відбору газу працюватимуть як завжди — стабільно, впевнені українські газовики. І підземки виконають свою основну функцію.

Підземні сховища газу працюють за принципом губки: вони влітку вбирають газ, взимку — віддають, — каже начальник підземного сховища газу Михайло Малинський.

І попри війну Україна здатна запасатися газом не лише для власних потреб, але й потреб європейських сусідів. Місця у вітчизняних підземках вистачить усім.

Українські газосховища — унікальні за обсягом — понад 30 млрд кубометрів. Тому ми маємо потужності, які можемо пропонувати ЄС. Ми пропонуємо понад 10 млрд кубометрів потужностей для зберігання газу в Україні, — каже т.в.о. гендиректора Укртрансгазу Роман Малютін.

Український газ для ЄС

Хоча сезон закачування газу лише стартував, європейські газосховища вже заповнені на понад 60%. Тож українські потужності для ЄС зайвими не будуть. Тим паче, що український оператор газосховищ нещодавно пройшов європейську сертифікацію і тепер може зберігати навіть стратегічні запаси газу Євросоюзу.

Для потреб же українських споживачів цього сезону вистачить і вітчизняного палива, наголошує голова Нафтогазу Олексій Чернишов:

Ми плануємо забезпечити Україну газом українського видобутку. І впевнений, що це нам вдасться. Нафтогаз планує збільшити власний видобуток додатково на 1 млрд кубометрів у цьому році. Цього має вистачити, щоб свідомо пройти наступну зиму.

Тож і наступної зими, хоч би якою холодною вона була, ні Україна, ні Європа не залежатимуть від постачань російського газу. Газпром остаточно втратив європейський ринок.

Натомість українські газосховища успішно в Європу інтегруються. Це не лише принесе країні додаткові гроші, а й покращить енергобезпеку.

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