Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону

Евросоюз и Украина уже запасаются газом к следующей зиме. Топливо закачивают в специальные подземные хранилища для последующего использования в отопительный сезон. Наши подземки могут хранить ресурс как для украинских, так и для европейских потребителей.

Даже несмотря на войну, инфраструктура хранилищ защищена и надежно работает. Как идет подготовка к отопительному сезону 2023-2024 рассказал Алексей Савицкий.

Подготовка к отопительному сезону 2023-2024

Украинские хранилища уже в этом сезоне готовы стать своеобразным газовым павербанком для всей Европы. Отопительный сезон завершился только в прошлом месяце. Но украинские энергетические кладовые уже активно готовят к следующей зиме. Закачивать природный газ в подземные хранилища начали еще с середины апреля.

Страна ответственно готовится к следующей зиме. Должны отдавать себе отчет, что она не предполагается, как легкая. Поэтому готовимся тщательно, — говорит председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев.

Тщательная подготовка в условиях войны предполагает не только традиционную профилактику или ремонты на газохранилищах, но и реакцию на угрозы безопасности.

Заботиться о безопасности самого газа в хранилищах не стоит. Ведь топливо закачивают в природные полости на глубине от 400 м и до 2 км. А вот наземную инфраструктуру, которая обеспечивает работу хранилищ, ныне берегут как зеницу ока.

В случае вероятной атаки в операторе газохранилищ также подготовили альтернативные режимы работы. Они гарантируют, что потребители не останутся без газа даже в случае повреждения инфраструктуры, а полноценную работу хранилищ возобновят максимально оперативно.

Так что процессы закачки и отбора газа будут работать, как всегда, стабильно, уверены украинские газовики. И подземки выполнят свою основную функцию.

Подземные хранилища газа работают по принципу губки: они летом впитывают газ, зимой — отдают, — говорит начальник подземного хранилища газа Михаил Малинский.

И несмотря на войну, Украина способна запасаться газом не только для собственных нужд, но и потребностей европейских соседей. Места в отечественных подземках хватит всем.

Украинские газохранилища — уникальны по объему — более 30 млрд кубометров. Поэтому у нас есть мощности, которые мы можем предлагать ЕС. Мы предлагаем более 10 млрд кубометров мощностей для хранения газа в Украине, — говорит и.о. гендиректора Укртрансгаза Роман Малютин.

Украинский газ для ЕС

Хотя сезон закачки газа только стартовал, европейские газохранилища уже заполнены более чем на 60%. Так что украинские мощности для ЕС лишними не будут. Тем более что украинский оператор газохранилищ недавно прошел европейскую сертификацию и теперь может хранить даже стратегические запасы газа Евросоюза.

Для нужд же украинских потребителей в этом сезоне хватит и отечественного топлива, отмечает глава Нафтогаза Алексей Чернышев:

Мы планируем обеспечить Украину газом украинской добычи. И уверен, что нам это удастся. Нафтогаз планирует увеличить свою добычу дополнительно на 1 млрд кубометров в этом году. Этого должно хватить, чтобы сознательно пройти следующую зиму.

Поэтому и следующей зимой, какой бы холодной она ни была, ни Украина, ни Европа не будут зависеть от поставок российского газа. Газпром абсолютно потерял европейский рынок.

В то же время украинские газохранилища успешно в Европу интегрируются. Это не только принесет стране дополнительные деньги, но и улучшит энергобезопасность.

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