Украина

Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 мая 2023, 11:30
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Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн
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