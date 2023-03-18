Социальная сеть для геймеров: когда скидки в Steam

Видеоигры – это отличный способ хорошо провести время и отвлечься от постоянных новостей. Для удобства при поиске и загрузке игра начали создаваться отдельные игровые платформы. Самым большим среди которых является Steam.
Steam – это игровая платформа, предназначенная для покупки и запуска компьютерных игр. Также здесь можно общаться между игроками, создавать геймерские сообщества и многое другое, что связано с игровой тематикой.
Сейчас это самый популярный интернет-магазин компьютерных игр, а также передовая площадка для распространения начинающих проектов.
Для активных пользователей платформа Steam каждый год организовывает акционные периоды, когда любимую игру можно приобрести по скидкам. Эти данные можно отслеживать на официальной странице платформы в разделе Новости.
Итак, ближайшие сроки, когда ждать скидки и распродажи от Steam в 2023 году:
Платформа доступна в различных вебверсиях, как в браузере, так и в отдельном приложении:
Безусловно, с помощью игр можно оторваться от реального мира и постоянных проблем. Но преимущественно видеоигры ассоциируют с чем-нибудь плохим, но это не всегда так. Ранее окна рассказывали о том, как видеоигры влияют на здоровье взрослых и детей.