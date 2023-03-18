Социальная сеть для геймеров: когда скидки в Steam

Видеоигры – это отличный способ хорошо провести время и отвлечься от постоянных новостей. Для удобства при поиске и загрузке игра начали создаваться отдельные игровые платформы. Самым большим среди которых является Steam.

Steam – это игровая платформа, предназначенная для покупки и запуска компьютерных игр. Также здесь можно общаться между игроками, создавать геймерские сообщества и многое другое, что связано с игровой тематикой.

Сейчас это самый популярный интернет-магазин компьютерных игр, а также передовая площадка для распространения начинающих проектов.

Сейчас также смотрят

Когда скидки в Steam

Для активных пользователей платформа Steam каждый год организовывает акционные периоды, когда любимую игру можно приобрести по скидкам. Эти данные можно отслеживать на официальной странице платформы в разделе Новости.

Итак, ближайшие сроки, когда ждать скидки и распродажи от Steam в 2023 году:

Фестиваль головоломок (Puzzle Fest): 24 апреля – 1 мая;

Весенняя распродажа (Spring Sale): 16-23 марта;

Фестиваль спорта (Sports Fest): 15-22 мая;

Играм быть (Next Fest): 19-26 июня;

Летняя распродажа (Summer Sale): 13-29 июля;

Фестиваль стелса (Stealth Fest): 24-31 июля;

Фестиваль визуальных новелл (Visual Novel Fest): 7-14 августа;

Фестиваль стратегий (Strategy Fest): 28 августа – 4 сентября;

Фестиваль шутемапов (SHMUP Fest): 25 сентября – 2 октября;

Играм быть (Next Fest): 9-16 октября;

Страхи в Steam (Steam Scream Fest (Halloween)): 26 октября – 2 ноября;

Осенняя распродажа (Autumn Sale): 21-28 ноября;

Зимняя распродажа (Winter Sale): 21 декабря 2023 — 4 января 2024 года.

Как установить и пользоваться Steam

Платформа доступна в различных вебверсиях, как в браузере, так и в отдельном приложении:

Необходимо создать аккаунт, введя свою электронную почту и пароль.

Впоследствии на электронную почту придет письмо для подтверждения, перейдите на сайт Steam по ссылке, которая будет в нем указана.

Чтобы покупать игры на платформе, нужно пополнить электронный кошелек через вкладку Об аккаунте.

Выбор, покупка и установка игр проходят через раздел Магазин в главном меню.

Для того чтобы купить игру или дополнительный контент, нужно нажать кнопку К корзине рядом с товаром, и произвести оплату, согласно инструкциям.

Приобретенный контент будет загружен во вкладку Библиотека.

Безусловно, с помощью игр можно оторваться от реального мира и постоянных проблем. Но преимущественно видеоигры ассоциируют с чем-нибудь плохим, но это не всегда так. Ранее окна рассказывали о том, как видеоигры влияют на здоровье взрослых и детей.