Соціальна мережа для геймерів: коли знижки у Steam

Відеоігри — це чудовий спосіб гарно провести час та відволіктись від новин. Для зручності при пошуку і завантажені ігри почали створюватись окремі ігрові платформи. Найбільшою серед яких є Steam.

Steam — це ігрова платформа, призначена для покупки та запуску комп’ютерних ігор. Також тут можна спілкуватися між гравцями, створювати геймерські спільноти й багато чого іншого, що пов’язано з ігровою тематикою.

Зараз це найпопулярніший інтернет-магазин комп’ютерних ігор, а також передовий майданчик для поширення проектів розробників-початківців.

Зараз також дивляться

Коли знижки в Steam

Для активних користувачів платформа Steam щороку організовує акційні періоди, коли улюблені ігри можна придбати за знижками. Ці дані можна відстежувати на офіційній сторінці платформи у розділі Новини.

Отож, найближчі терміни, коли чекати знижки та розпродажі від Steam у 2023 році:

Фестиваль головоломок (Puzzle Fest): 24 квітня – 1 травня;

Весняний розпродаж (Spring Sale): 16-23 березня;

Фестиваль спорту (Sports Fest): 15-22 травня;

Іграм бути (Next Fest): 19-26 червня;

Літній розпродаж (Summer Sale): 13-29 липня;

Фестиваль стелсу (Stealth Fest): 24-31 липня;

Фестиваль візуальних новел (Visual Novel Fest): 7-14 серпня;

Фестиваль стратегій (Strategy Fest): 28 серпня – 4 вересня;

Фестиваль шутемапів (SHMUP Fest): 25 вересня – 2 жовтня;

Іграм бути (Next Fest): 9-16 жовтня;

Страхи в Steam (Steam Scream Fest (Halloween)): 26 жовтня – 2 листопада;

Осінній розпродаж (Autumn Sale): 21-28 листопада;

Зимовий розпродаж (Winter Sale): 21 грудня 2023 року – 4 січня 2024 року.

Як встановити та користуватись Steam

Платформа доступна у різних вебверсіях, як у браузері, так і окремим додатком:

Потрібно створити обліковий запис, ввівши свою електронну пошту і пароль.

Згодом на електронну пошту прийде лист для підтвердження, перейди на сайт Steam за посиланням, яке буде в ньому вказано.

Щоб купувати ігри на платформі, потрібно поповнити електронний гаманець через вкладку Про акаунт.

Вибір, купівля та установлення ігор проходять через розділ Магазин у головному меню.

Для того щоб купити гру або додатковий контент, потрібно натиснути кнопку До кошика поряд із товаром, і здійснити оплату, згідно з інструкціями.

Придбаний контент буде завантажений у вкладку Бібліотеку.

Безперечно за допомогою ігор можна відірватися від реального світу і постійних проблем. Та переважно відеоігри асоціюють з чимось поганим, але це не завжди так. Раніше Вікна розповідали про те, як відеоігри впливають на здоров’я дорослих і дітей.