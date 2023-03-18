Соціальна мережа для геймерів: коли знижки у Steam

Відеоігри — це чудовий спосіб гарно провести час та відволіктись від новин. Для зручності при пошуку і завантажені ігри почали створюватись окремі ігрові платформи. Найбільшою серед яких є Steam.
Steam — це ігрова платформа, призначена для покупки та запуску комп’ютерних ігор. Також тут можна спілкуватися між гравцями, створювати геймерські спільноти й багато чого іншого, що пов’язано з ігровою тематикою.
Зараз це найпопулярніший інтернет-магазин комп’ютерних ігор, а також передовий майданчик для поширення проектів розробників-початківців.
Для активних користувачів платформа Steam щороку організовує акційні періоди, коли улюблені ігри можна придбати за знижками. Ці дані можна відстежувати на офіційній сторінці платформи у розділі Новини.
Отож, найближчі терміни, коли чекати знижки та розпродажі від Steam у 2023 році:
Платформа доступна у різних вебверсіях, як у браузері, так і окремим додатком:
Безперечно за допомогою ігор можна відірватися від реального світу і постійних проблем. Та переважно відеоігри асоціюють з чимось поганим, але це не завжди так. Раніше Вікна розповідали про те, як відеоігри впливають на здоров’я дорослих і дітей.