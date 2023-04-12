Когда сеять петунию в 2023 году: основные правила посадки и ухода

Петунии считают одними из самых любимых цветов у дачников. Они вырастают пышными, яркими и при правильном уходе радуют глаз весь сезон. Когда сеять петунию в 2023 году — читай в материале.

Когда сажать петунию 2023: главные термины для посадки

На рассаду цветы сажают и сеют с начала марта. Первые цветы появятся в конце апреля. Петунии бывают кустовые, ампельные, каскадные. По форме цветков встречаются махровые, простые, мелкоцветковые, крупноцветковые. Грунт для цветка должен быть рыхлым и не кислым.

Если ты будешь правильно ухаживать, то петунии будут цвести почти до зимы. Но рассада при этом очень требовательна к условиям. Для прорастания нужна температура от +25 °С.

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Когда сеять петунию в 2023 году по лунному календарю

Благоприятные дни в феврале для посева петуний — 1, 7, 9, 28. Неблагоприятные — 6, 19, 20.

Многие используют этот календарь для сроков посадки, но лучше всего ориентироваться на климатические условия в регионе.

Как сеять семена петунии в домашних условиях

В сухой почве петунии плохо прорастают из-за того, что их оболочка не растворяется. Если ты приобретаешь обычные семена, обязательно выясни условия и сроки их хранения. Семена нужно выбирать свежие, поскольку плохая всхожесть семян является главной проблемой выращивания рассады петунии.

Как посадить петунию на рассаду

Обработай дно пластмассового ящика раствором марганцовки. При этом бери ящик высотой не менее 10 см с дренажными отверстиями. Помести туда мелкий керамзит, а поверх него уложи обеззараженную почвосмесь в таком количестве, чтобы от поверхности грунта до края посуды оставалось 2 см. Разложи семена поверх снежного слоя и накрой емкость пленкой или стеклом. Чтобы равномерно распределить мелкие семена петунии по поверхности грунта, лучше предварительно смешать их с песком. Петуния прорастает только на свету. Содержат посевы в хорошо освещенном месте при температуре 25 ºC.

Уход за петунией в открытом грунте 2023

Чтобы выращивание петунии в открытом грунте принесло свои плоды — пышное и продолжительное цветение — нужно создать ей соответствующие условия.

Важно поливать петунию по мере необходимости. Для стимуляции цветения давай грунту слегка подсохнуть после каждого полива. Не допускай сильного пересушивания — на глубине 5–7 см должна сохраняться влага. При затяжных обильных дождях удали нижние листья у растений, чтобы улучшить вентиляцию почвы.

В качестве крайней меры может потребоваться накрывать клумбу с петуниями на период сильных осадков, так как эта культура подвержена грибковым заболеваниям на фоне сырости. Через две недели после того, как рассада прижилась, нужно внести первую подкормку (комплексную или на основе калия).

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