Твоя безопасность

Выжить во временном доме: что не так с модульными домиками и когда ждать улучшений

Виктория Мельник, редактор сайта 23 декабря 2022, 12:00
Модульные дома
Фото: Pexels

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