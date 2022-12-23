Выжить во временном доме: что не так с модульными домиками и когда ждать улучшений

Модульные домики стали спасением для тех, кто во время активных боевых действий, обстрелов и оккупации потерял свои дома. С момента освобождения Киевской области от российских оккупантов прошло уже девять месяцев, но до сих пор в населенных пунктах в окрестностях столицы видны поврежденные и разрушенные дома.

Например, поселок Мощун и сейчас напоминает нам о тяжелых боях и страшных событиях, которые переживали украинцы в первый месяц войны. Олеся Фабраван вместе со своей семьей живет рядом со своим разрушенным домом — в модульном домике. Свою историю второго дома она рассказала журналистам НВ.

Модульный дом предоставили чешские благотворители. За это время своими силами семья смогла достроить котельную, не зависящую от электроэнергии. До этого времени в доме было холодно, потому что электричества здесь нет с 25 февраля.

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Женщина очень больно пережила разрушение своего дома, который целой семьей они строили в 2014 году, когда уже однажды убегали от “русского мира”. Российский снаряд теперь не оставил ничего уцелевшего в доме: сгорели даже сакральные для женщины иконы.

Модульные дома в Мощуне

Семье Фабраван повезло, потому что большинство жителей добились только железных “вагончиков”. Им же установили деревянный домик.

— Мы хотели, чтобы хоть год или два пожили здесь, пока не отстроим все уничтоженное, — объясняет Олеся.

Руководитель общественной организации Общественный луч будущего Лариса Лищинская занимается восстановлением Мощуна, Гостомеля, Горенки и Озерами. Она говорит, что еще весной организация подсчитала: такие дома необходимы не менее 600 семьям — и это только те, где есть дети или люди с инвалидностью.

Ее организация должна установить еще 11 деревянных домов, чтобы людям было где перезимовать. Сейчас такие модульные дома полностью зависят от электроэнергии, но уже рассматривается вариант установки буржуек.

Модульные дома в Ирпене

Похожая ситуация и в Ирпене: Сергей Сутуловский вынужден был покинуть свой город из-за полномасштабного вторжения России. Теперь же он проживает в модульном городке, предоставленном Польшей.

Но когда исчезает электричество — отметка термометра внутри такого дома может остановиться на 8 ºС.

Мы столкнулись с тем, что у нас туалет не работает, — говорит мужчина. — Обогреватели работают, но не так, как хотелось бы. Здесь наполовину все подключено. Делали все на скорую руку.

Лищинская отмечает, что пока люди надеются на помощь западных партнеров. Но все это уже после победы. Пока же приходится готовиться к холодам самостоятельно и с помощью украинских благотворителей.

Кроме модульных в Украине активно строят каркасные дома: в чем их преимущество и как строить каркасный дом — читай в материале.

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