Вижити в тимчасовому домі: що не так із модульними будиночками та коли чекати покращень

Модульні будиночки стали порятунком для тих, хто під час активних бойових дій, обстрілів та окупації втратили свої домівки. З моменту звільнення Київської області від російських окупантів пройшло вже дев’ять місяців, але й досі у населених пунктах поблизу столиці видніються пошкоджені та зруйновані будинки.

Наприклад, селище Мощун і зараз нагадує нам про ті важкі бої та страшні події, які переживали українці в перший місяць війни. Олеся Фабраван разом зі своєю сім’єю мешкає поруч свого зруйнованого дому — у модульному будиночку. Свою історію другого дому вона розповіла журналістам НВ.

Модульну домівку надали чеські благодійники. За цей час своїми силами сім’я змогла добудувати котельню, яка не залежить від електроенергії. До цього часу у будинку було холодно — бо електрики тут немає з 25 лютого.

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Жінка дуже боляче пережила руйнацію свого будинку, який цілою родиною вони будували у 2014 році, коли уже одного разу тікали від “русского міра”. Російський снаряд же тепер не залишив нічого вцілілого у будинку: згоріли навіть сакральні для жінки ікони.

Модульні будинки у Мощуні

Сім’ї Фабраван пощастило, бо більшість мешканців домоглися лише залізних “вагончиків”. Їм же встановили дерев’яний будиночок.

— Ми хотіли, щоб хоч рік або два пожили тут, доки не відбудуємо все знищене, — пояснює Олеся.

Керівниця громадської організації Громадський промінь майбутнього Лариса Ліщинська опікується відбудовою Мощуна, Гостомеля, Горенкою та Озерами. Вона каже, що ще навесні організація підрахувала: такі домівки необхідні щонайменше 600 сім’ям — і це лише ті, де є діти чи люди з інвалідністю.

Її організація має встановити ще 11 дерев’яних будинків, щоб люди мали де перезимувати. Зараз такі модульні домівки повністю залежать від електроенергії, але вже розглядається варіант встановлення буржуйок.

Модульні будинки в Ірпені

Схожа ситуація і в Ірпені: Сергій Сутуловський мусив покинути своє місто через повномасштабне вторгнення Росії. Тепер же він проживає у модульному містечку, яке надала Польща.

Та коли зникає електрика — позначка термометра всередині такого будинку може зупинитися на 8 ºС.

Ми зіштовхнулись із тим, що у нас туалет не працює, — каже чоловік. — Обігрівачі працюють, але не так, як хотілось би. Тут наполовину все під’єднано. Робили все нашвидкуруч.

Ліщинська зауважує, що поки люди сподіваються на допомогу західних партнерів. Але все це — вже після перемоги. Допоки ж доводиться готуватися до холодів самотужки та з допомогою українських благодійників.

Окрім модульних в Україні активно будують каркасні будинки: в чому їхня перевага та як будувати каркасний будинок — читай у матеріалі.

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