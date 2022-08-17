Lifestyle

Каркасні будинки за канадською технологією — нова альтернатива для тих, хто втратив домівку

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 17 Серпня 2022, 08:30

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