Каркасні будинки за канадською технологією — нова альтернатива для тих, хто втратив домівку

Росіяни не припиняють нищити житло українців. Від 24 лютого пошкоджено чи знищено понад 130 тис. будинків, з них майже 116 тис. — це приватні. Сотні тисяч людей напередодні зими залишилися без даху над головою, живуть у наметах чи вагончиках на своїх подвір’ях або шукають прихистку деінде.

Нині для таких людей зводять модульні будинки на Чернігівщині, Київщині, Львівщині та в інших областях заходу країни. Але у парламенті кажуть, що це не найкращий вихід із ситуації.

Уже був негативний досвід у 2014 році: тоді таке житло часто перетворювалося на постійне.

Будівельники кажуть, що відбудувати швидко приватні будинки можна, для цього існують технології, були б тільки гроші та державні рішення.

Ідеальний варіант відбудови приватного будинку — каркасна будівля за канадською технологією. Побудувати такий будинок дуже легко та швидко: спочатку роблять дерев’яний каркас будівлі, а потім складають його, як конструктор.

Власник компанії, яка зводить такі будинки, Максим каже: у каркасних будинків більше переваг, аніж у звичайних.

Вони тепліші, ніж цегляні будинки, бо ми перекриваємо всі можливі джерела холоду 20-сантиметровою стіною.

Основна перевага такого будинку — час: зводять його швидше, ніж за два-три місяці, до того ж це абсолютно недорогий варіант.

Українські будівельні компанії готові працювати спільними зусиллями та зводити такі будинки для українців, які потребують житла. Головна потреба — щоб це була державна, а не волонтерська ініціатива.

Якщо в українських будівельників не вистачатиме потужностей, такі будинки легко можна закуповувати за кордоном. Основне, що потрібно вирішити прямо зараз, — дію закону про виплати тим, у кого постраждав дім через військове вторгнення до України.

Ініціаторка закону про зруйноване або пошкоджене житло, який і досі не підписали, Олена Шуляк каже: з останніх змін до проекту власникам таких будинків збільшать метраж на компенсацію. За виплати можна буде купити готове житло або будуватися самотужки.

Це будматеріали, оплата роботи будівельників, інші витрати, які можуть виникати під час будівництва.

А як отримати безкоштовне житло у вже готовому модульному будинку у Луцьку — читай у нашому матеріалі.

Підпишись на наш Telegram та став реакції під матеріалами!