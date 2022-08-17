Каркасные дома по канадской технологии — новая альтернатива для тех, кто потерял дом

Россияне не прекращают уничтожать жилье украинцев. С 24 февраля повреждено или уничтожено более 130 тыс. домов, из них почти 116 тыс. — это частные. Сотни тысяч людей накануне зимы остались без крова, живут в палатках или вагончиках на своих дворах или ищут убежище в другом месте.
В настоящее время для таких людей возводят модульные дома в Черниговской, Киевской, Львовской и других областях запада страны. Но в парламенте говорят, что это не самый лучший выход из ситуации.
Уже был негативный опыт в 2014 году: тогда такое жилье часто превращалось в постоянное.
Уже был негативный опыт в 2014 году: тогда такое жилье часто превращалось в постоянное.
Строители говорят, что отстроить быстро частные дома можно. Для этого существуют технологии, были бы только деньги и государственные решения.
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Идеальный вариант восстановления частного дома — каркасное здание по канадской технологии. Построить такое здание очень легко и быстро: сначала делают деревянный каркас, а затем складывают его, как конструктор.
Владелец компании, которая возводит такие дома, Максим говорит: у каркасных домов больше преимуществ, чем у обычных.
Они теплее кирпичных домов, потому что мы перекрываем все возможные источники холода 20-сантиметровой стеной.
Они теплее кирпичных домов, потому что мы перекрываем все возможные источники холода 20-сантиметровой стеной.
Основное преимущество такого дома — время: строят его быстрее, чем за два-три месяца, к тому же это совершенно недорогой вариант.
Украинские строительные компании готовы работать совместными усилиями и возводить такие дома для нуждающихся в жилье украинцев. Главная потребность — чтобы это была государственная, а не волонтерская инициатива.
Если у украинских строителей не будет достаточно мощностей, такие дома с легкостью можно закупать за границей. Основное, что нужно решить прямо сейчас — действие закона о выплатах тем, у кого пострадал дом из-за военного вторжения в Украину.
Инициатор закона о разрушенном или поврежденном жилье, который до сих пор не подписали, Елена Шуляк говорит: из последних изменений к проекту владельцам таких домов увеличат метраж на компенсацию. За выплаты можно будет купить готовое жилье или строиться самостоятельно.
Это стройматериалы, оплата работы строителей, другие расходы, которые могут возникать при строительстве.
Это стройматериалы, оплата работы строителей, другие расходы, которые могут возникать при строительстве.
А как получить бесплатное жилье в уже готовом модульном доме в Луцке — читай в нашем материале.
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