Каркасные дома по канадской технологии — новая альтернатива для тех, кто потерял дом

Россияне не прекращают уничтожать жилье украинцев. С 24 февраля повреждено или уничтожено более 130 тыс. домов, из них почти 116 тыс. — это частные. Сотни тысяч людей накануне зимы остались без крова, живут в палатках или вагончиках на своих дворах или ищут убежище в другом месте.

В настоящее время для таких людей возводят модульные дома в Черниговской, Киевской, Львовской и других областях запада страны. Но в парламенте говорят, что это не самый лучший выход из ситуации.

Уже был негативный опыт в 2014 году: тогда такое жилье часто превращалось в постоянное.

Строители говорят, что отстроить быстро частные дома можно. Для этого существуют технологии, были бы только деньги и государственные решения.

Идеальный вариант восстановления частного дома — каркасное здание по канадской технологии. Построить такое здание очень легко и быстро: сначала делают деревянный каркас, а затем складывают его, как конструктор.

Владелец компании, которая возводит такие дома, Максим говорит: у каркасных домов больше преимуществ, чем у обычных.

Они теплее кирпичных домов, потому что мы перекрываем все возможные источники холода 20-сантиметровой стеной.

Основное преимущество такого дома — время: строят его быстрее, чем за два-три месяца, к тому же это совершенно недорогой вариант.

Украинские строительные компании готовы работать совместными усилиями и возводить такие дома для нуждающихся в жилье украинцев. Главная потребность — чтобы это была государственная, а не волонтерская инициатива.

Если у украинских строителей не будет достаточно мощностей, такие дома с легкостью можно закупать за границей. Основное, что нужно решить прямо сейчас — действие закона о выплатах тем, у кого пострадал дом из-за военного вторжения в Украину.

Инициатор закона о разрушенном или поврежденном жилье, который до сих пор не подписали, Елена Шуляк говорит: из последних изменений к проекту владельцам таких домов увеличат метраж на компенсацию. За выплаты можно будет купить готовое жилье или строиться самостоятельно.

Это стройматериалы, оплата работы строителей, другие расходы, которые могут возникать при строительстве.

А как получить бесплатное жилье в уже готовом модульном доме в Луцке — читай в нашем материале.

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