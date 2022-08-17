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Каркасные дома по канадской технологии — новая альтернатива для тех, кто потерял дом

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 17 августа 2022, 08:30

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