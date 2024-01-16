Налог на недвижимость 2024: кому нужно платить и какая сумма

Ежегодно владельцам недвижимого имущества начисляется налог, определяемый по решению сельского, поселкового или городского совета в зависимости от местоположения недвижимости.

Согласно действующему законодательству, налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 м2, дома площадью от 120 м2 и разные типы жилой недвижимости, в том числе их доли от 180 м2. Что известно о налоге на недвижимость 2024 — читай в материале.

Налог на недвижимость 2024: кому придется платить и какая сумма

Что касается размера налога на недвижимость, то ставка устанавливается органами местного самоуправления в соответствии с типом объектов и их расположением в процентах от минимальной заработной платы, определенной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплата налога производится до 1 июля следующего года, то есть налог за 2022 год оплачивается в 2023 году, а за 2023 год — в 2024 году.

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Налог на недвижимость: кто и когда должен платить, суммы

Сумма налога рассчитывается за площади сверх нормы, например, для квартиры площадью 65 м2 придется внести оплату за превышение 5 м2. Рассчитать сумму налога можно в официальном калькуляторе, где нужно ввести все нужные данные, включая ставку налога. Система позволяет учитывать несколько объектов недвижимости одновременно и сохранять их.

Информацию о ставке в твоем регионе можно проверить на официальном сайте налоговой службы.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5%).

Если у владельца есть право собственности на объект недвижимости, имеющий общую площадь более 300 м2 (для квартиры) и/или 500 м2 (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно.

В 2024 году есть лица, освобожденные от обязанности уплаты налога. К примеру:

те, которые находятся на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

владельцы недвижимость, находящаяся на территории, находящейся под оккупацией или временно оккупированная РФ;

владельцы объектов, ставших непригодными к проживанию в связи с войной.

Чтобы уплатить налог на недвижимость, необходимо было внести платеж до 1 июля и получить квитанцию. Если квитанция не поступила, следует самостоятельно обратиться в налоговую службу во избежание штрафов. Отсрочка оплаты сроком один месяц приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. Отсрочка платежа на более 30 дней увеличит сумму налога на 20%.

Недвижимость является общей собственностью нескольких человек: нужно ли платить налог

В случае, когда общая площадь квартиры или дома превышает нормативы и в недвижимости есть несколько собственников, каждый из них облагается налогом по своей доле в соответствии с правом собственности. Поэтому платить налог все-таки нужно.

Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на недвижимость в 2024 году

Пенсионеры не освобождены от уплаты налога за избыточную площадь. Возраст владельца недвижимости не влияет на обязанность уплаты налога, и пенсионерам следует уплачивать его на общих основаниях, без предоставления льгот. Ответственность уплаты налога за собственников жилья, еще не достигших 18 лет, лежит на родителях или опекунах.

Иностранцы, являющиеся владельцами квартир площадью более 60 м2 или домов площадью более 120 м2 в Украине, обязательно платят налог на недвижимость на общих условиях.

Кто освобожден от уплаты налога на недвижимость в 2024 году: список

От налогообложения за чрезмерную площадь недвижимости освобождены также:

многодетные семьи, в которых воспитываются не менее 5 детей;

семьи, где одинокие матери воспитывают сирот или детей с инвалидностью;

участники АТО;

образовательные заведения;

религиозные общества.

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