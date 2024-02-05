Налог на роскошь 2024 года: за какие авто придется заплатить

Ежегодно украинцы должны вносить обязательные взносы по определенным категориям. Среди них налог на роскошь, который предусматривает плату за транспортные средства определенных моделей. Рассказываем, что это такое и за какие авто нужно платить налог на роскошь в 2024 году.
Налог на роскошь — это неформальное название нескольких видов налога на недвижимость. Ставка этого налога устанавливается местным советом и его уплата засчитывается в местный бюджет.К налогу на роскошь относят следующие виды:
Министерство экономики опубликовало список автомобилей, которые в 2024 году облагаются налогом на роскошь.
В него внесли 184 модели. Среди них – элитные спорт-кары и внедорожники премиум-класса:
Фиксированная ставка налога на роскошь у 2024 — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты. Налог нужно уплатить в течение 60 дней после получения уведомления.
Налог платится за авто возрастом до 5 лет и стоимостью в 375 минимальных зарплат – это 2 662 500 грн.
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