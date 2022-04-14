Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії

Война сделала миллионы украинцев внутри перемещенными лицами. Однако справку ВПЛ, позволяющую получать соцвыплаты, имеют не все.

Чтобы сделать регистрацию максимально быстрой и удобной, в приложении Дія разработали алгоритм, как оформить электронную справку ВПЛ для детей и лиц, которых вы представляете.

Получить справку ВПЛ через Дію — инструкция

Для этого нужно будет перейти в раздел Услуги — получить статус ВПЛ и подать заявку.

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Далее указать следующие данные:

текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

карту єПідтримки;

потребности в месте нахождения.

Через несколько дней ваши справки ВПЛ должны появиться в Дії. Однако самой опции подать заявку в Дії еще нет. Ожидается обновление.

В настоящее время зарегистрироваться как ВПЛ можно только в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.

Правда, в некоторых центрах в очереди можно простоять около трех недель.

Сама справка о взятии на учет внутри перемещенного лица выдается заявителю в день подачи заявления. При отсутствии отметки о регистрации места проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, – в течение 15 рабочих дней.

Где получить справку ВПЛ

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов

Центр предоставления административных услуг

Структурные подразделения по социальной защите населения

Как заказать услугу

Подать заявление на получение услуги можно лично или с помощью законного представителя.

Административная услуга предоставляется бесплатно.

Как потом добавить справку ВПЛ в Дії

Если у тебя есть справка переселенца, можешь добавить ее в Дію. Для этого необходимо, чтобы имелись все данные в соответствующих реестрах о переселенце. Тогда справка ВПЛ подтянется в Дії автоматически.

Если твоя справка не отображается в Дії, попробуй обновить приложение. Если и это не помогло, обратитесь в органы соцзащиты по месту жительства для уточнения информации о твоих данных в реестре.

Для чего нужна справка ВПЛ в Украине:

Открытие счетов в банках

Восстановление или вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины

Для получения социальных выплат и компенсаций

Для уплаты налогов по месту жительства

В сервисных центрах МВД

При зачислении в школу или детский сад

Действительна ли справка ВПЛ в Дії – да, юридическая сила такой справки ВПЛ определена Постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 г. № 509.

Правительство приняло решение о помощи внутренним переселенцам. Конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам будет продлен до 30 апреля. Читай, как получить 2000 гривен переселенцам из-за войны.