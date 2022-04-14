Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії

Война сделала миллионы украинцев внутри перемещенными лицами. Однако справку ВПЛ, позволяющую получать соцвыплаты, имеют не все.
Чтобы сделать регистрацию максимально быстрой и удобной, в приложении Дія разработали алгоритм, как оформить электронную справку ВПЛ для детей и лиц, которых вы представляете.
Для этого нужно будет перейти в раздел Услуги — получить статус ВПЛ и подать заявку.
Далее указать следующие данные:
Через несколько дней ваши справки ВПЛ должны появиться в Дії. Однако самой опции подать заявку в Дії еще нет. Ожидается обновление.
В настоящее время зарегистрироваться как ВПЛ можно только в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.
Правда, в некоторых центрах в очереди можно простоять около трех недель.
Сама справка о взятии на учет внутри перемещенного лица выдается заявителю в день подачи заявления. При отсутствии отметки о регистрации места проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, – в течение 15 рабочих дней.
Подать заявление на получение услуги можно лично или с помощью законного представителя.
Административная услуга предоставляется бесплатно.
Если у тебя есть справка переселенца, можешь добавить ее в Дію. Для этого необходимо, чтобы имелись все данные в соответствующих реестрах о переселенце. Тогда справка ВПЛ подтянется в Дії автоматически.
Если твоя справка не отображается в Дії, попробуй обновить приложение. Если и это не помогло, обратитесь в органы соцзащиты по месту жительства для уточнения информации о твоих данных в реестре.
Действительна ли справка ВПЛ в Дії – да, юридическая сила такой справки ВПЛ определена Постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 г. № 509.
Правительство приняло решение о помощи внутренним переселенцам. Конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам будет продлен до 30 апреля. Читай, как получить 2000 гривен переселенцам из-за войны.