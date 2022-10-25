Будут использовать как паспорт? Что ждет NFT в будущем

Сначала весь мир пытался понять, что такое криптовалюта и как на ней заработать, а потом пришлось разбираться с NFT. Эта технология быстро стала популярной, но в основном ее ассоциируют с искусством. Однако технология блокчейна, на которой держится NFT, имеет и другие направления.

Недавно состоялась панельная дискуссия на FIL-Summit ’22 в рамках Asia Crypto Week, на которой обсудили более широкие возможности NFT, об этом рассказал 24 канал.

Как в будущем могут использовать NFT

Основатель Zero to Hero и главный советник по цифровым технологиям Энди Лиан уверен, что NFT будет развиваться, и его можно будет использовать как средство идентификации в паспортах или даже билетах на события.

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Его коллега Гуанмян Кунг подчеркивает, что NFT — это не всегда о покупке. Есть система Soulbound Tokens, которая проверяет информацию о личностях и их достижениях.

Взлет и падение

В прошлом году NFT стал очень популярным, на рынке было много инвесторов, едва ли не каждый хотел приобрести NFT. Объем торговли достиг исторического максимума в $23 млрд.

Но в 2022 году рынок уже некоторое время демонстрирует падение, его даже стали называть “медвежьим рынком”. Цены на NFT снизились, и снизились объемы продаж.

Однако эксперты говорят, что это самое подходящее время для разработки новых продуктов. Один из аспектов NFT – формирование сообщества, его нужно развивать.

Безопасность NFT

Считается, что NFT нельзя подделать, токены фиксируют каждое взаимодействие. Но в последнее время стали обсуждать воровство или взлом технологии.

Нужно изменить и усовершенствовать базовую инфраструктуру, чтобы предотвратить продажи неэтично приобретенных NFT на вторичном рынке, — отметил Гуанмян Кунг.

Эксперты подчеркивают также, что централизованные биржи NFT предлагают более высокий уровень безопасности, чем децентрализованные.

Перспективы NFT

Сейчас все больше глобальных компаний добавляют NFT в свою маркетинговую стратегию. Но для обычного человека создание NFT может вызвать сложности, поэтому нужно обращаться к централизованным биржам, которые могут в этом помочь.

У этой технологии точно будет развитие в будущем, поэтому нужно привыкать к ней, понимать, как она работает и, возможно, приобрести свой NFT.

Начать ты можешь прямо сейчас. Раньше мы рассказывали о бесплатной коллекции NFT-картинок.

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