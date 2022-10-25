Экономия

Будут использовать как паспорт? Что ждет NFT в будущем

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 октября 2022, 20:00
NFT технологія — які перспективи розвитку у майбутньому
Фото: Unsplash

Больше новостей
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
Як подолати апатію
“Скорая” психологическая помощь — как избавиться от апатического состояния
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Книги сучасних українських авторів - ТОП-5
Русская литература? Нет, не слышали! ТОП-5 увлекательных книг современных украинских авторов
Смотреть больше

Материалы по теме

Що таке NFT та як на ньому заробити
Это больше, чем просто картинки! Рассказываем подробно, что такое NFT и как на нем заработать
17-річний Ігор Клименко став Кращим студентом у світі
Разработал первый в мире дрон-миноискатель! 17-летний Игорь Клименко победил на Global Student Prize
єППО
“Сбить ракету в домашних условиях”: где скачать мобильное приложение, которое поможет нашей ПВО
Як працює Центр симуляції бойових дій у Києві
Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий

Видео
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації

Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
0:02:21
Российский пленный
Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”
0:05:46
Какая ситуация на границе с Беларусью
Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью
0:10:54
Кримська платформа
Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
0:03:06
Нікополь сьогодні
Дождь с неба, только это снаряды. Ужасные кадры обстрелов Никополя
0:06:26
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Тяжелые бои за Бахмут: последние новости и почему город чрезвычайно важен для России
Як працюють графіки відключень світла — пояснення головки Укренерго
Почему свет выключают не по графику? Объяснил глава Укрэнерго
0:02:35
як волонтери допомагають тваринам
Накормить, чтобы спасти: как волонтеры помогают одиноким животным Николаевской области
Больше видео
Як подолати апатію
Читать дальше
“Скорая” психологическая помощь — как избавиться от апатического состояния
Грошова допомога: як не натрапити на шахраїв
Читать дальше
Надеялся(-лась) получить помощь, а забрали последнее? Как не стать жертвой мошенников

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь