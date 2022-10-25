Економія

Використовуватимуть як паспорт? Що чекає на NFT у майбутньому

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 20:00
NFT технологія — які перспективи розвитку у майбутньому
Фото: Unsplash

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