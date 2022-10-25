Використовуватимуть як паспорт? Що чекає на NFT у майбутньому

Спочатку весь світ намагався зрозуміти, що таке криптовалюта та як на ній заробити, а згодом довелося розбиратися з NFT. Ця технологія швидко стала популярно, але переважно її асоціюють із мистецтвом. Проте технологія блокчейну, на якій тримається NFT, має й інші застосування.

Нещодавно відбулася панельна дискусія на FIL-Summit ’22 в рамках Asia Crypto Week, на якій обговорили значно ширші можливості NFT, про це розповів 24 канал.

Як у майбутньому можуть застосовувати NFT

Засновник Zero to Hero і головний радник з цифрових технологій Енді Ліан впевнений, що NFT розвиватиметься, його можна буде використовувати як засіб ідентифікації в паспортах або навіть квитках на події.

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Його колега Гуанмян Кунг наголошує, що NFT — це не завжди про покупку. Є система Soulbound Tokens, яка перевіряє інформацію про осіб та їхні досягнення.

Зліт та занепад

Минулого року NFT набув шаленої популярності, на ринку було багато інвесторів, чи не кожен хотів придбати NFT. Обсяг торгівлі сягнув історичного максимуму у $23 млрд.

Але у 2022 році ринок уже певний час демонструє падіння, його навіть почали називати “ведмежим ринком”. Ціни на NFT знизилися, і зменшилися об’єми продажів.

Проте експерти кажуть, що це найвдаліший час для розробки нових продуктів. Один з аспектів NFT — формування спільноти, його треба розвивати.

Безпека NFT

Вважається, що NFT не можна підробити, токени фіксують кожну взаємодію. Але останнім часом почали обговорювати крадіжку чи злом технології.

Потрібно змінити та вдосконалити базову інфраструктуру, щоб запобігти продажу неетично придбаних NFT на вторинному ринку, — наголосив Гуанмян Кунг.

Експерти підкреслюють також, що централізовані біржі NFT пропонують вищий рівень безпеки, ніж децентралізовані.

Перспективи NFT

Зараз дедалі більше глобальних компані додають NFT у свою маркетингову стратегію. Але для простої людини створити NFT може бути складно, тому треба звертатися до централізованих бірж, які можуть в цьому допомогти.

У цієї технології точно буде розвиток в майбутньому, тому треба звикати до неї, розуміти, як вона працює та, можливо, придбати власний NFT.

Розпочати ти можеш просто зараз. Раніше ми розповідали про безплатну колекцію NFT-картинок.

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