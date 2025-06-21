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Мультиподпись рапортов в Армия+: как новая функция облегчит работу командиров

Мария Дзюба, редактор сайта 21 июня 2025, 07:00
Мультиподпись рапортов в Армия+: как новая функция облегчит работу командиров
Фото Министерство обороны Украины

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