Мультиподпись рапортов в Армия+: как новая функция облегчит работу командиров

В приложении Армія+ появилась новая функция, значительно облегчающая жизнь командирам — мультиподпись рапортов.

Теперь военные могут обрабатывать целые группы документов одновременно, экономя время и снижая бюрократическую нагрузку. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как это работает

Отныне командиры могут оперативно обрабатывать десятки рапортов, поступающих в раздел Рапорты на вкладку К рассмотрению.Для согласования достаточно свайпнуть вправо, для отклонения — влево.

Также доступны удобные фильтры для быстрого поиска нужных документов.

Можно выбрать до 40 рапортов за раз, например, на отпуск, и подписать их одновременно с помощью Дія.Підпис или SmartID.

Важно отметить, что массовое отклонение рапортов невозможно, так как каждое отклонение требует обязательного обоснования.

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Ответ на запросы пользователей

— Нас часто спрашивали, планируем ли мы сделать так, чтобы можно было согласовывать рапорты одним махом. Потому что подписывать их по одному и каждый раз проходить подтверждение Дія.Підписом утомляло командиров, – отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что Минобороны всегда прислушивается к просьбам пользователей, и этот сервис является шагом к уменьшению административной нагрузки на военных.

Чтобы воспользоваться новой функцией, убедитесь, что ваше приложение Армія+ обновлено до версии 2.2.0 или выше.

Загружать его рекомендуется только из официальных источников: Play Market, App Store или с официальной страницы по ссылке.

Напомним, сервис рапортов в Армії+ заработал в августе 2024 года. За это время было полностью обработано 570 000 рапортов (из них 60% согласованы).

Наиболее популярными являются рапорты на оздоровление (28%), ежегодный отпуск (23%) и смену места службы (21%).

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