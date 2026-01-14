2025 стал третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений

Специалисты Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service вместе со Службой мониторинга атмосферы Copernicus официально подтвердили, что прошлый 2025 стал третьим самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений.

2025 год вошел в топ-3 самых теплых лет за последнее десятилетие

Согласно обнародованным данным, он оказался лишь на 0,01°C прохладнее 2023 года и на 0,13°C прохладнее рекордного 2024 года. Последние одиннадцать лет признаны самым теплым одиннадцатилетним периодом за все время мониторинга планеты.

Особую обеспокоенность научного сообщества вызывает тот факт, что средняя глобальная температура за последние три года, с 2023 по 2025 год, впервые в истории превысила доиндустриальный уровень 1850–1900 годов более чем на 1,5°C.

Это первый случай, когда критический лимит потепления был преодолен в течение столь длительного непрерывного периода.

При этом температура воздуха над сушей во всем мире заняла второе место по величине, в то время как в Антарктике был зафиксирован абсолютный температурный максимум за всю историю наблюдений, а в Арктике — вторую по величине годовую температуру воздуха.

Учитывая текущую скорость климатических изменений, специалисты предупреждают о серьезных вызовах для выполнения международных экологических обязательств.

Предел долгосрочного глобального потепления в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, может быть окончательно достигнут уже к концу текущего десятилетия.

