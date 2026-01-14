2025 став третім найтеплішим роком за всю історію спостережень

Фахівці Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service разом зі Службою моніторингу атмосфери Copernicus офіційно підтвердили, що минулий 2025 рік став третім найтеплішим роком за всю історію метеорологічних спостережень.

2025 увійшов у топ-3 найтепліших років за останнє десятиліття

Згідно з оприлюдненими даними, він виявився лише на 0,01°C прохолоднішим за 2023 рік та на 0,13°C прохолоднішим за рекордний 2024 рік. Останні одинадцять років поспіль визнані найтеплішим одинадцятирічним періодом за весь час моніторингу планети.

Особливу занепокоєність наукової спільноти викликає той факт, що середня глобальна температура за останні три роки, з 2023-го по 2025-й, уперше в історії перевищила доіндустріальний рівень 1850–1900 років на понад 1,5°C.

Це перший випадок, коли критичний ліміт потепління було подолано протягом такого тривалого безперервного періоду.

При цьому температура повітря над суходолом у всьому світі посіла друге місце за величиною, тоді як в Антарктиці було зафіксовано абсолютний температурний максимум за всю історію спостережень, а в Арктиці — другу за величиною річну температуру повітря.

З огляду на поточну швидкість кліматичних змін, фахівці попереджають про серйозні виклики для виконання міжнародних екологічних зобов’язань.

Межа довгострокового глобального потепління у 1,5°C, встановлена Паризькою угодою, може бути остаточно досягнута вже до кінця поточного десятиліття.

Раніше ми писали, до яких наслідків може призвести глобальне потепління в Україні — читай в матеріалі, чим це може бути небезпечно для нас.

