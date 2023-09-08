Истории разные, но у всех счастливый конец: Украина вернула домой еще девять детей

Дети — будущее своей страны. И это хорошо понимает наш враг, поэтому похищает их и незаконно вывозит на временно оккупированные территории или в регионы РФ.

Но, несмотря на все, Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть каждого, даже самого маленького гражданина, домой. Сегодня, 8 сентября, в Украину вернули девять детей.

Как пишет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, истории этих малышей поражают.

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Также, по словам омбудсмена, процесс возвращения детей, как и всегда, проводился как специальная операция.

Судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания.

К примеру, двое детей долгое время находились на временно оккупированной территории и только сейчас им удалось встретиться с родителями. Вместе с ними домой вернулся и мальчик, которого российские оккупанты обвинили в подрыве моста, держали в тюрьме и допрашивали.

Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине.

Но еще немало гражданских украинцев оккупанты держат в заложниках. Читай, что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть.

Фото: Дмитрий Лубинец

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