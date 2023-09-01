Каждого из них ждали: 1 сентября домой вернулись 11 маленьких украинцев

1 сентября — особый день для малышей, когда начинается не только новый учебный год, но и становится возможно сделать первые шаги во взрослую жизнь. И именно этот день стал еще более особенным, ведь Украине удалось вернуть 11 украинских детей.
О счастливом известии рассказали в Херсонской ОВА. Вернуть малышей удалось после того, как российские оккупанты вывезли детей незаконно.
Чтобы маленькие украинцы смогли вновь увидеть родной дом, многие спецслужбы упорно работали. В частности, речь идет об Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, организации Save Ukraine, Украинской сети за права ребенка и многих других.
Все возвращенные дети незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Херсонской области. Самому маленькому ребенку всего два года, а самому старшему — 16.
Среди них шесть малышей, которые лишены родительской опеки. А пятеро — имеют семьи. Но возвращения каждого из них ждали.
Среди них шесть малышей, которые лишены родительской опеки. А пятеро — имеют семьи. Но возвращения каждого из них ждали.
Но работа по освобождению украинских детей будет продолжаться, пока все малыши не вернутся домой в Украину.
Россияне продолжают вывозить украинских детей вглубь российской территории и заниматься их “перевоспитанием”.
Есть информация, что украинских детей забирают в кадетские корпуса, где воспитывают из них будущих воинов и чиновников РФ. Советница Уполномоченного президента по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала, сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают.
Фото: Херсонская ОВА
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.