Есть возможность вернуться на родину! Как выехать с ВОТ через Беларусь и Сумскую область

В Сумской и Волынской областях работают гуманитарные коридоры, позволяющие украинцам с временно оккупированных территорий попасть на контролируемую Украиной землю.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

Как въехать в Украину из России

Гуманитарный коридор Колотиловка — Покровка, расположенный в Сумской области, ежедневно пересекают до 150 человек в светлое время суток. Министр подчеркнула, что по так называемой “серой зоне” украинцам нужно идти пешком.

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Верещук отметила, что Украина закрыла границы для выезда в Россию, но позволяет въезд собственным гражданам, при этом не сотрудничая с врагом.

Министр подчеркнула, что в Сумской области коридор был временно закрыт россиянами, но 5 августа он возобновил свою работу.

С тех пор сотни людей ежедневно пользуются этим пунктом пропуска для возвращения в Украину.

Для лиц, пересекших границу этим коридором, курсируют бесплатные автобусы от Покровки до Краснополья. Там есть специальные места, где люди могут отдохнуть, получить еду, воду, медицинскую помощь, а также бесплатный транспорт до Сум.

В Сумах есть центр для компактного проживания до 100 человек. Также в Киев курсирует утренний поезд, отправляющийся в 6:47. В столице этих людей встречают, предоставляют денежную помощь и либо помогают с поселением, либо люди едут дальше.

Как вернуться в Украину из Беларуси

Также Ирина Верещук в интервью изданию Радио Свобода рассказала о еще одном коридоре, расположенном на границе Волынской области с Республикой Беларусь. Те, кто выезжает с оккупированных территорий и едет через Беларусь, могут попасть в Украину через гуманитарный коридор Доманово — Мокраны.

Вице-премьер отметила, что граждане, которые не имеют всех необходимых документов, также могут воспользоваться этими коридорами. В частности, дети могут пересечь границу только со свидетельством о рождении. Если у взрослых нет паспорта, но есть любой другой документ, удостоверяющий личность — пересечь границу тоже возможно.

Я призываю использовать эту возможность и перейти на контролируемую территорию через действующий гуманитарный коридор, — подчеркнула Верещук.

Если ты вернулся (-лась) на территорию Украины с ВОТ и планируешь ехать дальше — советуем тебе ознакомиться с информацией о том, кто может выехать за границу на законных основаниях в 2023 году.

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