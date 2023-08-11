Війна в Україні

Є можливість повернутися на Батьківщину! Як виїхати з ТОТ через Білорусь та Сумську область

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Серпня 2023, 13:30
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Фото: Facebook

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