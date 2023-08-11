Є можливість повернутися на Батьківщину! Як виїхати з ТОТ через Білорусь та Сумську область

У Сумській та Волинській областях працюють гуманітарні коридори, що дають змогу українцям з тимчасово окупованих територій потрапити на контрольовану Україною землю.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Як в’їхати в Україну з Росії

Гуманітарний коридор Колотилівка — Покровка, що розташований на Сумщині, щоденно перетинають до 150 осіб у світлий час доби. Міністерка наголосила, що так званою “сірою зоною” українцям потрібно йти пішки.

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Верещук зазначила, що Україна закрила кордони для виїзду в Росію, але дозволяє в’їзд власним громадянам, при цьому не співпрацюючи з ворогом.

Міністерка наголосила, що на Сумщині коридор було тимчасово закрито росіянами, але 5 серпня він відновив свою роботу. Відтоді сотні людей щодня користуються цим пунктом пропуску для повернення в Україну.

Для осіб, що перетнули кордон цим коридором, курсують безкоштовні автобуси від Покровки до Краснопілля. Там є спеціальні місця, де люди можуть відпочити, отримати їжу, воду, медичну допомогу, а також безкоштовний транспорт до Сум.

У Сумах є осередок для компактного проживання до 100 осіб. Також до Києва курсує ранковий потяг, що вирушає о 6:47. У столиці цих людей зустрічають, надають грошову допомогу. Людям або допомагають з поселенням, або вони прямують далі.

Як повернутися до України з Білорусі

Також Ірина Верещук в інтерв’ю виданню Радіо Свобода розповіла про ще один коридор, розташований на кордоні Волинської області з Республікою Білорусь. Ті, хто виїжджає з окупованих територій і їде через Білорусь, можуть потрапити в Україну через гуманітарний кордон Доманове — Мокрани.

Віце-прем’єрка зазначила, що громадяни, які не мають всіх необхідних документів, також можуть скористатися цими коридорами. Зокрема, діти можуть перетнути кордон лише зі свідоцтвом про народження. Якщо у дорослих немає паспорта, але є будь-який інший документ, що посвідчує особу — перетнути кордон теж можливо.

Я закликаю використати цю можливість і перейти на контрольовану територію через діючий гуманітарний коридор, — підкреслила Верещук.

Якщо ти повернувся (-лася) на територію України з ТОТ і плануєш їхати далі — радимо тобі ознайомитися з інформацією про те, хто може виїхати за кордон на законних підставах у 2023 році.

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