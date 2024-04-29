Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2024

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ постійно мають поповнюватися новими військовими. Також у період воєнного стану діє заборона на виїзд для деяких категорій осіб. Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2024 — читай у матеріалі.

Хто може виїхати за кордон 2024: повний перелік

Відповідно до інформації на сайті ДПСУ, мають законні підстави для виїзду за кордон такі категорії громадян під час війни:

Особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключені з військового обліку. Чоловіки, які постійно проживають за кордоном (з постійним місцем проживання за кордоном). Вони можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспорті, штампу про взяття на консульський облік або довідки про перебування на консульському обліку. Військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час АТО, ООС або повномасштабної війни — за наявності належно оформлених документів, що підтверджують факт загибелі чи зникнення, також відстрочки від призову на військову службу. Особи з інвалідністю та ті, хто супроводжують близьких родичів на лікування. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують родичів інвалідністю I або II групи, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії. Вони можуть виїздити і самостійно, на підставі довідки про перебування цих осіб на консульському обліку та документів, що дають право на виїзд. Батьки-одинаки. Водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, волонтери. Можуть виїздити водії компаній з ліцензіями на міжнародні перевезення. Інформація про водіїв має бути в інформаційній системі Укртрансбезпеки. Перетинати кордон можуть водії-волонтери, які везуть вантажі для ЗСУ, працівники залізниці. Військовозобов’язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Визначальним фактором є утримання, а не батьківство. Для виїзду слід підготувати перелік документів. Люди з інвалідністю І-III групи. Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності документів, що підтверджують цей статус. Спортсмени та діячі культури. Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього слід мати рішення Міністерства молоді та спорту про включення до складу учасників змагань та інші. Діячі культури можуть їхати за кордон з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Виїзд відбувається на підставі рішення Мінкульту. Моряки. Можуть перетнути кордон чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи які проходять практичну підготовку на суднах. Для виїзду необхідні трудовий договір, лист судновласника чи оператора про контракт. Поранені військовослужбовці чи військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном. Вони повинні мати направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ. Заброньовані працівники можуть виїздити за кордон за наявності витягу з наказу Міністерства економіки, документів про відрядження. Жінки, крім тих, які є військовозобов’язаними.

Важливо: виїзд студентів-чоловіків не дозволяється. Це можливо за умови навчання на академічній мобільності та за наявності документів, що це підтверджує.

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Чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, для виїзду повинні мати документи, які підтверджують статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Документи від інших країн не дають право на виїзд військовозобов’язаним.

Для тих, у кого є громадянство, крім українського — виїзд можливий лише після видання Указу Президента України про втрату українського громадянства особою.

Виїзд за кордон держслужбовців 2024

Посадові особи та державні службовці різних рівнів органів влади та суб’єктів господарювання, зокрема заброньовані урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці — можуть перетинати кордон на підставі документів про службові відрядження.

Не у службове відрядження такі особи можуть виїздити за кордон у випадках:

провідування батьком чи матір’ю, що виховує дитину сам (-а) дитини до 18 років за кордоном;

для лікування за кордоном на підставі документів, що дають право на виїзд та за наявності листа Міністра охорони здоров’я;

на підставі рішення Голови Державної прикордонної служби України, у випадку, якщо у держслужбовця за кордоном помер близький родич.

Раніше ми розповідали про правила виїзду дітей за кордон 2024.

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