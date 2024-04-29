Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2024

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ постійно мають поповнюватися новими військовими. Також у період воєнного стану діє заборона на виїзд для деяких категорій осіб. Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2024 — читай у матеріалі.
Відповідно до інформації на сайті ДПСУ, мають законні підстави для виїзду за кордон такі категорії громадян під час війни:
Важливо: виїзд студентів-чоловіків не дозволяється. Це можливо за умови навчання на академічній мобільності та за наявності документів, що це підтверджує.
Чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, для виїзду повинні мати документи, які підтверджують статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Документи від інших країн не дають право на виїзд військовозобов’язаним.
Для тих, у кого є громадянство, крім українського — виїзд можливий лише після видання Указу Президента України про втрату українського громадянства особою.
Посадові особи та державні службовці різних рівнів органів влади та суб’єктів господарювання, зокрема заброньовані урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці — можуть перетинати кордон на підставі документів про службові відрядження.
Не у службове відрядження такі особи можуть виїздити за кордон у випадках:
Раніше ми розповідали про правила виїзду дітей за кордон 2024.
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