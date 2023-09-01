На кожного з них чекали: 1 вересня додому повернулися 11 маленьких українців

1 вересня — особливий день для малечі, коли розпочинається не лише новий навчальний рік, але й стає можливо зробити перші кроки в доросле життя. І саме цей день став ще більш особливим, адже Україні вдалось повернути 11 українських дітей.

Про щасливу звістку розповіли в Херсонській ОВА. Повернути малечу вдалось після того, як російські окупанти вивезли дітей незаконно.

Тож щоб маленькі українці змогли знову побачити рідний дім, багато спецслужб наполегливо працювали. Зокрема йдеться про Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших.

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Усі повернені діти незаконно утримувались на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Найменшій дитині всього два рочки, а найстаршій — 16.

Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро — мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали.

Та робота задля звільнення українських дітей триватиме й надалі, поки вся малеча не повернеться додому в Україну.

Росіяни продовжують вивозити українських дітей углиб російської території та займатися їхнім “перевихованням”.

Є інформація, що українських дітей забирають у кадетські корпуси, де виховують з них майбутніх воїнів та чиновників РФ. Радниця Уповноваженого президента з прав дитини Дар’я Герасимчук розповіла, скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять.

Фото: Херсонська ОВА

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