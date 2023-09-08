Історії різні, але всі мають щасливе завершення: Україна повернула додому ще дев’ять діток

Діти — майбутнє своєї країни. І це дуже добре розуміє наш ворог, тому викрадає їх та незаконно вивозить на тимчасово окуповані території чи до регіонів РФ.

Та попри все, Україна докладає максимум зусиль, аби повернути кожного, навіть найменшого громадянина, додому. Сьогодні, 8 вересня, в Україну повернули дев’ять дітей.

Як пише уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, історії цієї малечі вражають.

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Також за словами омбудсмана, процес повернення дітей, як і завжди, проводився як спеціальна операція.

Долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.

Наприклад, двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованій території та лише зараз їм вдалось зустрітись з батьками. Разом з ними додому повернувся й хлопчик, якого російські окупанти звинуватили у підриві мосту, тримали у в’язниці та допитували.

Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні.

Та ще чимало цивільних українців окупанти тримають у заручниках. Читай, що з ними відбувається у російській неволі та як їх повернути.

Фото: Дмитро Лубінець

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