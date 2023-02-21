Возвращение легенды: в магазинах появилась специальная благотворительная партия соли Міць.Українська кам’яна от Артемсоль

Она всегда была под рукой. Обычная бумажная пачка с голубым цветком, прорастающим на изображении из каменной соли. Наверное, каждый в жизни всегда видел ее на полках и неоднократно покупал.
И уже с сегодняшнего дня, 21 февраля, она появилась снова в магазинах в рамках благотворительного проекта от фандрейзинговой платформы UNITED24 и предприятия Артемсоль. Ранее оно добывало соль в шахтах Соледара.
Всего удалось найти 20 тонн продукта. Поэтому было решено создать специальную благотворительную партию для продаж под названием Міць.Українська кам’яна. Всего партия состоит из 100 000 пачек.
И с 21 февраля одну из них можно приобрести в сети Сильпо или онлайн на ROZETKA. Стоимость одной пачки составляет 500 грн. Из них 465 грн переведут на формирование флотилии дронов-камикадзе FPV (First Person View) для ГУР через государственную фандрейзинговую платформу UNITED24.
Один дрон стоит 700$. На сегодняшний день он стал революционным средством ведения боя, поскольку может использоваться практически как снайперское оружие с расстояния до восьми километров.
Благодаря специальной партии Артемсоли мы сможем укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет в защиту нашей страны по всей линии фронта, — говорит командир спецподразделения БпЛА Крыла ГУР МО с позывным Волонтер.
Благодаря специальной партии Артемсоли мы сможем укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет в защиту нашей страны по всей линии фронта, — говорит командир спецподразделения БпЛА Крыла ГУР МО с позывным Волонтер.
С апреля 2022 года из-за российских обстрелов предприятие Артемсоль было вынуждено остановить добычу соли в шахтах Соледара впервые со времен Второй мировой войны.
Впоследствии любимые пакеты исчезли из магазинов. Однако часть запасов соли удалось вывезти. Она попала теперь на полки в новом оформлении и с новым значением.
Несмотря на то, что наш родной город и соляные шахты временно оккупированы, мы верим, что украинская каменная мощь выдержит все испытания и мы вернем себе Соледар, как и все украинские города, — комментирует начальник отдела коммуникации Артемсоль Владимир Низиенко.
Несмотря на то, что наш родной город и соляные шахты временно оккупированы, мы верим, что украинская каменная мощь выдержит все испытания и мы вернем себе Соледар, как и все украинские города, — комментирует начальник отдела коммуникации Артемсоль Владимир Низиенко.
Иллюстрацию для упаковки специальной партии создал украинский дизайнер Артем Гусев. Художник в своих соцсетях делится, что когда новости о Соледаре не утихали, ему вспомнились времена детства. А также бумажная пачка соли из того города, который стал символом силы.
Я понял, что должен собраться и нарисовать что-то важное, что-то символическое, что могло бы морально поддержать. Как эта народная пачка соли, которую я знаю, которую знают все. Дать мотивацию продолжать сражаться.
Я понял, что должен собраться и нарисовать что-то важное, что-то символическое, что могло бы морально поддержать. Как эта народная пачка соли, которую я знаю, которую знают все. Дать мотивацию продолжать сражаться.
Вариант дизайнера, где слово “соль” заменено на “мощь”, не только понравилось аудитории, но и представителям UNITED24. Поэтому координатор платформы Ярослава Гресь связалась с представителями Артемсиль, чтобы вернуть легенду украинскому народу и напомнить о мощи, которая живет в каждом из нас.
Американский актер Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в Звездных войнах, теперь помогает Украине бороться с империей зла в реальной жизни. Читай, как новый посол фандрейзинговой платформы UNITED24 объявил розыгрыш десяти уникальных постеров с автографом, чтобы собрать средства на разведывательные дроны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
Фото: Валерия Малицкая