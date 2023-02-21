Повернення легенди: у крамницях з’явилася спеціальна благодійна партія солі Міць.Українська кам’яна від Артемсіль

Вона завжди була під рукою. Звичайна паперова пачка з блакитною квіткою, яка проростала на зображенні з кам’яної солі. Мабуть, кожен у своєму житті завжди бачив її на полицях та неодноразово купував.

І вже відсьогодні, 21 лютого, вона з’явилася знову у крамницях у рамках благодійного проекту від фандрейзингової платформи UNITED24 та підприємства Артемсіль. Раніше саме воно видобувало сіль у шахтах Соледару.

Загалом вдалось знайти 20 тонн продукту. Тож було вирішено створити спеціальну благодійну партію для продажу під назвою Міць. Українська кам’яна. Всього партія складається зі 100 000 пачок.

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І з 21 лютого одну з них можна придбати в мережі Сільпо чи онлайн на ROZETKA. Вартість однієї пачки складає 500 грн, з яких 465 грн перекажуть на формування флотилії дронів-камікадзе FPV (First Person View) для ГУР через державну фандрейзингову платформу UNITED24.

Один дрон коштує 700$. На сьогодні він став революційним засобом ведення бою, оскільки може використовуватись практично як снайперська зброя з відстані до восьми кілометрів.

Завдяки спеціальній партії Артемсолі ми зможемо укомплектувати дронами FPV нове ударне угруповання, яке найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту, — говорить командир спецпідрозділу БпЛА Крила ГУР МО на псевдо Волонтер.

З квітня 2022 року через російські обстріли підприємство Артемсіль було вимушене зупинити видобуток солі у шахтах Соледару вперше з часів Другої світової війни.

Тож згодом улюблені пакунки зникли з магазинів. Проте частину запасів солі вдалось вивезти. Вона й потрапила тепер на полиці в новому оформленні та з новим значенням.

Попри те, що наше рідне місто та соляні шахти тимчасово окуповані, ми віримо, що українська кам’яна міць витримає усі випробування і ми повернемо собі Соледар, як і всі українські міста, — коментує начальник відділу комунікації Артемсіль Володимир Низиєнко.

Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії створив український дизайнер Артем Гусєв. Митець у своїх соцмережах ділиться, що коли новини про Соледар не вщухали, йому згадались часи дитинства. А також паперова пачка солі з того міста, яке стало символом сили.

Я зрозумів, що маю зібратися і намалювати щось важливе, щось символічне, що могло б морально підтримати. Як ця народна пачка солі, яку я знаю, яку знають всі. Дати мотивацію продовжувати боротися.

Варіант дизайнера, де слово “сіль” замінене на “міць”, а кам’яна квітка — на тризуб, не лише сподобалось аудиторії, але й представникам UNITED24. Тому координаторка платформи Ярослава Гресь зв’язалась з представниками Артемсіль, щоб повернути легенду українському народу та нагадати про міць, яке живе у кожному з нас.

Повернення легенди: у крамницях з’явилася спеціальна благодійна партія солі Міць.Українська кам’яна від Артемсіль / 4 Фотографії

Американський актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера в Зоряних війнах, тепер також допомагає Україні боротись з імперією зла в реальному житті. Читай, як новий амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 оголосив розіграш десяти унікальних постерів з автографом, щоб зібрати кошти на розвідувальні дрони.

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Фото: Валерія Маліцька