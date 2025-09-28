Разрушена 5-этажка: Киев под массированной атакой дронов и ракет

На рассвете 28 сентября Киев оказался под новой волной вражеских атак. Российские дроны и ракеты повредили жилые дома в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Соломенский район — там обломки БпЛА повлекли за собой частичное разрушение пятиэтажки.

Атака на Киев сегодня 28 сентября: последствия удара ракетами и дронами

По состоянию на 7 утра по информации Тимура Ткаченко в столице зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков вражеских БПЛА.

Дарницкий район: обломки повредили припаркованные авто и упали на проезжую часть. Обошлось без пострадавших.

Святошинский район: обломки попали в двухэтажное нежилое здание. Пострадал один человек, пожар оперативно потушили спасатели. Также обломки падали на открытую территорию без последствий.

Соломенский район: частично разрушена пятиэтажка, возник пожар, пострадал один человек. Огонь локализован, ГСЧС продолжает работать на месте. Кроме того, повреждено еще одно нежилое здание и частное домовладение – последствия уточняются.

Голосеевский район: обломки рухнули в частном секторе на двух локациях. Предварительно без пострадавших.

Днепровский район: обломки повредили припаркованные автомобили Жертв и травмированных нет.

Госпитализированы пятеро пострадавших. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Массированная атака на Киев: обломки дронов в нескольких районах, горят пожары

По словам мэра столицы Виталия Кличко, после 6 утра обломки вражеских БпЛА зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах.

В Днепровском районе пожар: горят авто.

Также сообщается о падении обломков в Соломенском районе.

Мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях – атака продолжается, в воздухе находятся новые дроны.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ГО Центр психологической помощи Конфиденс создала бесплатное руководство ОбойМі себе. В нем собраны доступные практики для восстановления психологического равновесия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!