18 техник, которые спасут от стресса: украинцам подарили бесплатное психо-пособие

На фоне вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, ОО Центр психологической помощи Конфиденс разработала бесплатное руководство ОбійМи себе, содержащее простые, но действенные техники психологической самопомощи.

Эта брошюра, созданная специалистами с многолетним опытом, призвана помочь людям стабилизировать своё эмоциональное состояние, снизить тревожность и развить стрессоустойчивость.

Универсальный инструмент для всех

Руководство включает в себя 18 проверенных упражнений, которые быстро помогают справиться с эмоциональным напряжением.

Его уникальность в том, что оно адаптировано для людей всех возрастов — от младенцев до взрослых и беременных женщин.

По словам психолога Галины Мазур, эти упражнения были отобраны по критерию наибольшей эффективности и быстрого действия.

Уникальность нашего пособия в том, что в нем собраны самые действенные методики и техники — те упражнения, которые быстрее всего стабилизируют состояние, — объясняет Галина Мазур.

Руководство будет полезно:

детям и подросткам;

родителям и опекунам;

беременным женщинам;

специалистам, работающим с семьями.

Интерактивность и доступность

Помимо текстовых инструкций, каждое упражнение сопровождается видеопояснениями от психологов.

Это позволяет пользователям выполнять упражнения, не сомневаясь в их правильности. Психолог Алина Смирнова отмечает, что такой подход помогает человеку чувствовать себя в безопасности и работать без самокритики.

Видеоинструкции также делают пособие удобным для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально, а также для людей с нарушениями зрения.

Регулярное использование техник из пособия будет способствовать снижению тревожности, улучшению эмоциональной регуляции, повышению самооценки и укреплению отношений в семье.

Как получить руководство

Руководство ОбійМи себе доступно абсолютно бесплатно. Чтобы его получить, достаточно заполнить простую форму на сайте, и пособие будет отправлено на ваш электронный адрес.

Эта инициатива является частью проекта ЮНИСЕФ ОбійМи для тебе, который реализуется при поддержке правительства Германии.

Авторы подчёркивают, что пособие является инструментом самопомощи, а в случае острых эмоциональных состояний необходимо обратиться к профессиональному психологу.

Все упражнения, представленные в руководстве, были успешно апробированы во время работы с детьми и взрослыми и показали стабильно положительные результаты.

