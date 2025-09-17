18 техник, которые спасут от стресса: украинцам подарили бесплатное психо-пособие

На фоне вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, ОО Центр психологической помощи Конфиденс разработала бесплатное руководство ОбійМи себе, содержащее простые, но действенные техники психологической самопомощи.
Эта брошюра, созданная специалистами с многолетним опытом, призвана помочь людям стабилизировать своё эмоциональное состояние, снизить тревожность и развить стрессоустойчивость.
Универсальный инструмент для всех
Руководство включает в себя 18 проверенных упражнений, которые быстро помогают справиться с эмоциональным напряжением.
Его уникальность в том, что оно адаптировано для людей всех возрастов — от младенцев до взрослых и беременных женщин.
По словам психолога Галины Мазур, эти упражнения были отобраны по критерию наибольшей эффективности и быстрого действия.
Уникальность нашего пособия в том, что в нем собраны самые действенные методики и техники — те упражнения, которые быстрее всего стабилизируют состояние, — объясняет Галина Мазур.
Руководство будет полезно:
- детям и подросткам;
- родителям и опекунам;
- беременным женщинам;
- специалистам, работающим с семьями.
Интерактивность и доступность
Помимо текстовых инструкций, каждое упражнение сопровождается видеопояснениями от психологов.
Это позволяет пользователям выполнять упражнения, не сомневаясь в их правильности. Психолог Алина Смирнова отмечает, что такой подход помогает человеку чувствовать себя в безопасности и работать без самокритики.
Видеоинструкции также делают пособие удобным для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально, а также для людей с нарушениями зрения.
Регулярное использование техник из пособия будет способствовать снижению тревожности, улучшению эмоциональной регуляции, повышению самооценки и укреплению отношений в семье.
Как получить руководство
Руководство ОбійМи себе доступно абсолютно бесплатно. Чтобы его получить, достаточно заполнить простую форму на сайте, и пособие будет отправлено на ваш электронный адрес.
Эта инициатива является частью проекта ЮНИСЕФ ОбійМи для тебе, который реализуется при поддержке правительства Германии.
Авторы подчёркивают, что пособие является инструментом самопомощи, а в случае острых эмоциональных состояний необходимо обратиться к профессиональному психологу.
Все упражнения, представленные в руководстве, были успешно апробированы во время работы с детьми и взрослыми и показали стабильно положительные результаты.
