18 технік, які врятують від стресу: українцям подарували безкоштовний психо-посібник

На тлі викликів, з якими щодня стикаються українці, ГО Центр психологічної допомоги Конфіденс розробила безкоштовний посібник ОбійМи себе, який містить прості, але дієві техніки психологічної самодопомоги.
Про це повідомляє Рубрика.
Цей посібник, створений фахівцями з багаторічним досвідом, має на меті допомогти людям стабілізувати свій емоційний стан, зменшити тривогу та розвинути стресостійкість.
Універсальний інструмент для кожного
Посібник включає 18 перевірених вправ, які швидко допомагають впоратися з емоційним навантаженням.
Його унікальність полягає в тому, що він адаптований для людей різного віку — від немовлят до дорослих та вагітних жінок.
За словами психологині Галини Мазур, ці вправи були відібрані за критерієм найбільшої ефективності та швидкої дії.
Унікальність нашого посібника в тому, що в ньому зібрані найдієвіші методики та техніки — ті вправи, які найшвидше стабілізують стан, — пояснює Галина Мазур.
Посібник буде корисним для:
- дітей та підлітків;
- батьків та опікунів;
- вагітних жінок;
- фахівців, що працюють із сім’ями.
Інтерактивність та доступність
Крім текстових інструкцій, кожна вправа супроводжується відео-поясненнями від психологів.
Це дозволяє користувачам виконувати вправи, не сумніваючись у правильності своїх дій.
Психологиня Аліна Смирнова зазначає, що такий підхід допомагає людині “відчувати себе в безпеці” та працювати без самокритики.
Відеоінструкції роблять посібник зручним для тих, хто краще сприймає інформацію візуально, а також для людей з порушеннями зору.
Регулярне використання технік з посібника сприятиме зниженню тривожності, покращенню емоційної регуляції, підвищенню самооцінки та зміцненню стосунків у родині.
Посібник ОбійМи себе доступний абсолютно безкоштовно. Щоб його отримати, достатньо заповнити просту форму на сайті, і посібник буде надіслано на вашу електронну пошту.
Ця ініціатива — частина проекту ЮНІСЕФ ОбійМи для тебе, який реалізується за підтримки уряду Німеччини.
Автори наголошують, що посібник є інструментом самодопомоги, а у випадку гострих емоційних станів необхідно звернутися до професійного психолога.
Усі вправи, представлені в посібнику, були успішно апробовані під час роботи з дітьми та дорослими та показали стабільно позитивні результати.
