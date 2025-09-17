18 технік, які врятують від стресу: українцям подарували безкоштовний психо-посібник

На тлі викликів, з якими щодня стикаються українці, ГО Центр психологічної допомоги Конфіденс розробила безкоштовний посібник ОбійМи себе, який містить прості, але дієві техніки психологічної самодопомоги.

Про це повідомляє Рубрика.

Цей посібник, створений фахівцями з багаторічним досвідом, має на меті допомогти людям стабілізувати свій емоційний стан, зменшити тривогу та розвинути стресостійкість.

Універсальний інструмент для кожного

Посібник включає 18 перевірених вправ, які швидко допомагають впоратися з емоційним навантаженням.

Його унікальність полягає в тому, що він адаптований для людей різного віку — від немовлят до дорослих та вагітних жінок.

За словами психологині Галини Мазур, ці вправи були відібрані за критерієм найбільшої ефективності та швидкої дії.

Унікальність нашого посібника в тому, що в ньому зібрані найдієвіші методики та техніки — ті вправи, які найшвидше стабілізують стан, — пояснює Галина Мазур.

Посібник буде корисним для:

дітей та підлітків;

батьків та опікунів;

вагітних жінок;

фахівців, що працюють із сім’ями.

Інтерактивність та доступність

Крім текстових інструкцій, кожна вправа супроводжується відео-поясненнями від психологів.

Це дозволяє користувачам виконувати вправи, не сумніваючись у правильності своїх дій.

Психологиня Аліна Смирнова зазначає, що такий підхід допомагає людині “відчувати себе в безпеці” та працювати без самокритики.

Відеоінструкції роблять посібник зручним для тих, хто краще сприймає інформацію візуально, а також для людей з порушеннями зору.

Регулярне використання технік з посібника сприятиме зниженню тривожності, покращенню емоційної регуляції, підвищенню самооцінки та зміцненню стосунків у родині.

Посібник ОбійМи себе доступний абсолютно безкоштовно. Щоб його отримати, достатньо заповнити просту форму на сайті, і посібник буде надіслано на вашу електронну пошту.

Ця ініціатива — частина проекту ЮНІСЕФ ОбійМи для тебе, який реалізується за підтримки уряду Німеччини.

Автори наголошують, що посібник є інструментом самодопомоги, а у випадку гострих емоційних станів необхідно звернутися до професійного психолога.

Усі вправи, представлені в посібнику, були успішно апробовані під час роботи з дітьми та дорослими та показали стабільно позитивні результати.

