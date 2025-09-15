Слайм, леденцы и упражнения: как составить аптечку покоя для ребенка во время войны

Постоянные воздушные тревоги стали частью украинского детства.

Вызванный ими стресс — серьёзное испытание для формирующейся нервной системы ребёнка.

Как помочь малышу справиться с тревогой и вернуть чувство безопасности?

Об этом рассказали LB.ua.

Невидимая угроза

По словам врача-кардиолога Александры Телегузовой, во время стресса в организме ребёнка активируется так называемая система тревоги, что приводит к выбросу гормонов стресса — кортизола и адреналина.

Это вызывает учащённое сердцебиение, поверхностное дыхание и мышечное напряжение. Если такое состояние становится постоянным, оно может привести к проблемам со сном, головным болям, болям в животе и вспышкам агрессии.

Чтобы предотвратить это, врачи советуют использовать “аптечку покоя” — небольшой набор простых вещей и упражнений, которые помогают ребёнку быстро вернуть ощущение контроля.

Упражнение-якорь

Одной из самых простых и эффективных техник является упражнение “Наблюдай. Слушай. Направляй”:

Наблюдай (глазами): предложи ребёнку найти пять предметов определённого цвета или формы. Это отвлекает внимание от тревожных мыслей.

Слушай (ушами): попроси сосредоточиться на звуках вокруг — голосах, шелесте листьев, даже отдалённых шумах.

Направляй (телом): предложи ребёнку сжать антистрессовый предмет (эспандер, пластилин) или сделать лёгкий самомассаж. Это помогает снять мышечное напряжение.

Что положить в аптечку покоя?

Главное правило — набор должен быть личным, поэтому ребёнок сам должен выбрать, что ему подходит. Среди рекомендованных вещей:

Слайм, эспандер или пластилин: помогают «сбросить» лишнюю энергию. Жевательная резинка или леденец: новый вкус отвлекает и возвращает ощущение «здесь и сейчас». Небольшая антистресс-игрушка: что-то знакомое и приятное на ощупь. Платок с любимым ароматом: запах помогает создать ощущение безопасности. Грелка или охлаждающая подушечка: тепло или прохлада помогают снизить физическое напряжение.

Научить ребёнка справляться с тревогой — это важный шаг к его психологической устойчивости.

Аптечка покоя станет надёжным помощником, который поможет ему чувствовать себя в безопасности даже в самые сложные моменты.

