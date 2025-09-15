Слайм, леденцы и упражнения: как составить аптечку покоя для ребенка во время войны

Постоянные воздушные тревоги стали частью украинского детства.
Вызванный ими стресс — серьёзное испытание для формирующейся нервной системы ребёнка.
Как помочь малышу справиться с тревогой и вернуть чувство безопасности?
Об этом рассказали LB.ua.
Невидимая угроза
По словам врача-кардиолога Александры Телегузовой, во время стресса в организме ребёнка активируется так называемая система тревоги, что приводит к выбросу гормонов стресса — кортизола и адреналина.
Это вызывает учащённое сердцебиение, поверхностное дыхание и мышечное напряжение. Если такое состояние становится постоянным, оно может привести к проблемам со сном, головным болям, болям в животе и вспышкам агрессии.
Чтобы предотвратить это, врачи советуют использовать “аптечку покоя” — небольшой набор простых вещей и упражнений, которые помогают ребёнку быстро вернуть ощущение контроля.
Упражнение-якорь
Одной из самых простых и эффективных техник является упражнение “Наблюдай. Слушай. Направляй”:
- Наблюдай (глазами): предложи ребёнку найти пять предметов определённого цвета или формы. Это отвлекает внимание от тревожных мыслей.
- Слушай (ушами): попроси сосредоточиться на звуках вокруг — голосах, шелесте листьев, даже отдалённых шумах.
- Направляй (телом): предложи ребёнку сжать антистрессовый предмет (эспандер, пластилин) или сделать лёгкий самомассаж. Это помогает снять мышечное напряжение.
Что положить в аптечку покоя?
Главное правило — набор должен быть личным, поэтому ребёнок сам должен выбрать, что ему подходит. Среди рекомендованных вещей:
- Слайм, эспандер или пластилин: помогают «сбросить» лишнюю энергию.
- Жевательная резинка или леденец: новый вкус отвлекает и возвращает ощущение «здесь и сейчас».
- Небольшая антистресс-игрушка: что-то знакомое и приятное на ощупь.
- Платок с любимым ароматом: запах помогает создать ощущение безопасности.
- Грелка или охлаждающая подушечка: тепло или прохлада помогают снизить физическое напряжение.
Научить ребёнка справляться с тревогой — это важный шаг к его психологической устойчивости.
Аптечка покоя станет надёжным помощником, который поможет ему чувствовать себя в безопасности даже в самые сложные моменты.
Ранее мы рассказывали о случае, когда родители вернули ребенка в зону боевых действий и пробелы в законодательстве, позволяющие таким ситуациям случаться.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!