Ребенка родители вернули под обстрелы: Лубинец о пробелах в законе

История 12-летнего мальчика, которого родители дважды возвращают в зону активных боевых действий, шокировала страну и привлекла внимание к критической проблеме, касающейся сотен украинских детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который рассказал об этом случае, подчеркнул: ситуация выявила серьёзные законодательные пробелы.
Трагический случай в Донецкой области
По словам омбудсмена, в его Офис обратился мужчина, сообщивший, что 12-летний соседский мальчик остаётся в Донецкой области, несмотря на объявленную принудительную эвакуацию.
Выяснилось, что ребёнок хотел уехать, но родители были категорически против.
Представителям полиции удалось вывезти подростка из-под обстрелов, но через некоторое время родители забрали его обратно.
Они заверили, что не повезут мальчика в опасную зону, однако нарушили своё обещание. Более того, они забрали у него телефон, лишив возможности позвать на помощь.
Закон, который не работает
Дмитрий Лубинец отметил, что подобные ситуации — не единичны. Основная проблема заключается в том, что сейчас принудительная эвакуация детей регулируется только подзаконными актами.
Это означает, что отсутствуют чёткие механизмы принуждения в тех случаях, когда родители отказываются спасать своих детей.
— Нам удалось установить, что ребёнок хочет уехать, но родители категорически отказываются, заставляя его оставаться под обстрелами. Эта ситуация показывает, что без законодательного регулирования на уровне закона мы будем сталкиваться с такими случаями снова и снова, — написал Лубинец.
Выходом может стать принятие законопроекта № 12353, который призван решить этот вопрос. Документ был принят за основу ещё в феврале, но до сих пор не вступил в силу.
Эвакуация взрослых: возможно ли принуждение?
В связи с подобными случаями военные подняли вопрос о расширении законопроекта на принудительную эвакуацию не только детей, но и взрослых.
Однако, как подчеркнул Лубинец, это требует отдельной, комплексной проработки.
Ведь речь идёт о правах взрослых, которые должны быть защищены отдельным нормативным актом с чёткими основаниями, процедурами и гарантиями для эвакуированных.
Что делать, если ты в опасности?
В условиях, когда закон не может полностью защитить, единственный способ спасти жизнь — это эвакуация. Чтобы узнать о возможностях выезда, можно воспользоваться следующими горячими линиями:
- 15–48 — горячая линия Минреинтеграции.
- 0 (800) 501-720 — горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
- 0 (800) 507-028 — горячая линия Теробороны Вооружённых Сил Украины.
Также об эвакуации можно узнать на горячей линии областной военной администрации или на портале Дія.
