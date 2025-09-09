Ребенка родители вернули под обстрелы: Лубинец о пробелах в законе

История 12-летнего мальчика, которого родители дважды возвращают в зону активных боевых действий, шокировала страну и привлекла внимание к критической проблеме, касающейся сотен украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который рассказал об этом случае, подчеркнул: ситуация выявила серьёзные законодательные пробелы.

Трагический случай в Донецкой области

По словам омбудсмена, в его Офис обратился мужчина, сообщивший, что 12-летний соседский мальчик остаётся в Донецкой области, несмотря на объявленную принудительную эвакуацию.

Выяснилось, что ребёнок хотел уехать, но родители были категорически против.

Представителям полиции удалось вывезти подростка из-под обстрелов, но через некоторое время родители забрали его обратно.

Они заверили, что не повезут мальчика в опасную зону, однако нарушили своё обещание. Более того, они забрали у него телефон, лишив возможности позвать на помощь.

Закон, который не работает

Дмитрий Лубинец отметил, что подобные ситуации — не единичны. Основная проблема заключается в том, что сейчас принудительная эвакуация детей регулируется только подзаконными актами.

Это означает, что отсутствуют чёткие механизмы принуждения в тех случаях, когда родители отказываются спасать своих детей.

— Нам удалось установить, что ребёнок хочет уехать, но родители категорически отказываются, заставляя его оставаться под обстрелами. Эта ситуация показывает, что без законодательного регулирования на уровне закона мы будем сталкиваться с такими случаями снова и снова, — написал Лубинец.

Выходом может стать принятие законопроекта № 12353, который призван решить этот вопрос. Документ был принят за основу ещё в феврале, но до сих пор не вступил в силу.

Эвакуация взрослых: возможно ли принуждение?

В связи с подобными случаями военные подняли вопрос о расширении законопроекта на принудительную эвакуацию не только детей, но и взрослых.

Однако, как подчеркнул Лубинец, это требует отдельной, комплексной проработки.

Ведь речь идёт о правах взрослых, которые должны быть защищены отдельным нормативным актом с чёткими основаниями, процедурами и гарантиями для эвакуированных.

Что делать, если ты в опасности?

В условиях, когда закон не может полностью защитить, единственный способ спасти жизнь — это эвакуация. Чтобы узнать о возможностях выезда, можно воспользоваться следующими горячими линиями:

15–48 — горячая линия Минреинтеграции.

— горячая линия Минреинтеграции. 0 (800) 501-720 — горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

— горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. 0 (800) 507-028 — горячая линия Теробороны Вооружённых Сил Украины.

Также об эвакуации можно узнать на горячей линии областной военной администрации или на портале Дія.

Ранее мы рассказывали о текущей ситуации в Сумах и процессе эвакуации жителей из-за угрозы безопасности.