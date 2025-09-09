Дитину батьки повернули під обстріли: Лубінець про прогалини в законі

Історія 12-річного хлопчика, якого батьки двічі повертають у зону активних бойових дій, шокувала країну і привернула увагу до критичної проблеми, яка стосується сотень українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який розповів про цей випадок, наголошує: ситуація викрила серйозні законодавчі прогалини.

Трагічний випадок на Донеччині

За словами омбудсмена, до його Офісу звернувся чоловік, який повідомив, що 12-річний сусідський хлопчик залишається в Донецькій області, попри оголошену примусову евакуацію.

З’ясувалося, що дитина прагнула виїхати, але батьки категорично відмовлялися.

Представники поліції зуміли вивезти підлітка з-під обстрілів, але за деякий час батьки забрали його назад. При цьому вони запевнили, що не повезуть хлопчика в небезпечну зону, але порушили обіцянку.

Ба більше, вони відібрали у сина телефон, позбавивши можливості звернутися по допомогу.

Закон, який не працює

Дмитро Лубінець підкреслив, що такі ситуації — не поодинокі. Основна проблема полягає в тому, що наразі примусова евакуація дітей регулюється лише підзаконними актами.

Це означає, що відсутні чіткі механізми примусу в тих випадках, коли батьки відмовляються рятувати своїх дітей.

— Нам вдалося встановити, що дитина хоче виїхати, проте батьки категорично відмовляються, змушуючи дитину залишатися під обстрілами. Ця ситуація показує, що без законодавчого врегулювання на рівні закону ми будемо стикатися з такими випадками знову і знову, — написав Лубінець.

Виходом може стати ухвалення законопроекту № 12353, який має на меті розв’язати це питання. Документ прийняли за основу ще в лютому, але він досі не набув чинності.

Евакуація дорослих: чи можливий примус?

У зв’язку з випадками, подібними до цього, військові порушили питання про розширення законопроекту на примусову евакуацію не лише дітей, а й дорослих.

Однак, як наголосив Лубінець, це потребує окремого, комплексного опрацювання. Адже йдеться про права дорослих, які мають бути захищені окремим нормативним актом з чіткими підставами, процедурами та гарантіями для евакуйованих.

Як діяти, якщо ти в небезпеці?

В умовах, коли закон не може повністю захистити, єдиний спосіб врятувати життя — це евакуація. Щоб дізнатися про можливості виїзду, можна скористатися такими гарячими лініями:

15–48 — гаряча лінія Мінреінтеграції.

— гаряча лінія Мінреінтеграції. 0 (800) 501-720 — гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

— гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 0 (800) 507-028 — гаряча лінія Тероборони Збройних Сил України.

Також про евакуацію можна дізнатися на гарячій лінії обласної військової адміністрації або на порталі Дія.

Раніше ми розповідали про поточну ситуацію в Сумах та процес евакуації мешканців через загрозу безпеці.

