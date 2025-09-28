Зруйнована 5-поверхівка: Київ під масованою атакою дронів та ракет

На світанку 28 вересня Київ опинився під новою хвилею ворожих атак. Російські дрони та ракети пошкодили житлові будинки у кількох районах столиці. Найбільше постраждав Солом’янський район — там уламки БпЛА спричинили часткове руйнування п’ятиповерхівки.
Атака на Київ сьогодні 28 вересня: наслідки удару ракетами та дронами
Станом на 7 ранку за інформацією Тимура Ткаченка в столиці зафіксовані руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА.
-
Дарницький район: уламки пошкодили припарковані авто та впали на проїжджу частину. Обійшлося без постраждалих.
-
Святошинський район: уламки влучили у двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала одна людина, пожежу оперативно загасили рятувальники. Також уламки падали на відкриту територію — без наслідків.
-
Солом’янський район: частково зруйнована п’ятиповерхівка, виникла пожежа, постраждала одна особа. Вогонь локалізовано, ДСНС продовжує працювати на місці. Крім того, пошкоджено ще одну нежитлову будівлю та приватне домоволодіння — наслідки уточнюються.
-
Голосіївський район: уламки впали у приватному секторі на двох локаціях. Попередньо без потерпілих.
-
Дніпровський район: уламки пошкодили припарковані автомобілі. Жертв і травмованих немає.
Госпіталізовано пʼятеро потерпілих. Всіх їх медики госпіталізували.Екстрені служби продовжують роботу на місцях.
Масована атака на Київ: уламки дронів у кількох районах, палають пожежі
За словами мера столиці Віталія Кличка, після 6-ї ранку уламки ворожих БпЛА зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах.
У Дніпровському районі спалахнула пожежа, згодом стало відомо, що горять автомобілі.
Також повідомляється про падіння уламків у Солом’янському районі.
Мер закликав киян залишатися в укриттях — атака триває, в повітрі перебувають нові дрони.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що ГО Центр психологічної допомоги Конфіденс створила безкоштовний посібник ОбійМи себе. У ньому зібрані доступні практики для відновлення психологічної рівноваги.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!