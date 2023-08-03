Не имели допусков и не отменили вылет: расшифрованы “черные ящики” после авиакатастрофы в Броварах

18 января 2023 года в Броварах произошла авиакатастрофа, в которой погибло руководство МВД, в том числе и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Кроме чиновников МВД, погибли четыре женщины и малолетний ребенок. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сегодня, 3 августа 2023 года, в Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении должностным лицам Государственной службы чрезвычайных ситуаций касательно авиакатастрофы в Броварах.

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Подозрение должностным лицам ГСЧС касательно авиакатастрофы в Броварах: что известно

По информации Офиса генпрокурора, сообщено о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС, а именно — должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специальному авиационному отряду оперативно-спасательной службы гражданской защиты. Им инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

А начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Среди подозреваемых:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира части;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Авиакатастрофа в Броварах: детали следствия

В Офисе генпрокурора рассказали, что в ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в частности, расшифрованы “черные ящики”.

По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предупреждения внутренних инструкций и требований законодательства, работники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

А у самого экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Еще одной катастрофой для украинской авиации стало уничтожение АН-225 Мрия, но самолет можно было спасти. Ранее мы рассказывали, что эксдиректору ГП Антонов объявили подозрение в служебной халатности. Детальнее читай по ссылке.

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Фото: Офис генпрокурора