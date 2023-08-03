Не мали допусків та не скасували виліт: розшифровано “чорні скриньки”після авіакатастрофи в Броварах

18 січня 2023 року в Броварах сталася авіакатастрофа, у якій загинуло керівництво МВС, зокрема і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Крім високопосадовців МВС, загинуло чотири жінки та малолітня дитина. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Сьогодні, 3 серпня 2023 року, в Офісі генерального прокурора повідомили про підозру посадовцям Державної служби надзвичайних ситуацій щодо авіатрощі в Броварах.

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За інформацією Офісу генпрокурора, повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС, а саме — посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Їм інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України).

А начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Серед підозрюваних:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Авіакатастрофа в Броварах: деталі слідства

В Офісі генпрокурора розповіли, що у ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, зокрема, розшифровано “чорні скриньки”.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

У січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.

Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. А сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.

Ще однією катастрофою для української авіації стало знищення АН-225 Мрія, але літак можна було врятувати. Раніше ми розповідали, що ексдиректору ДП Антонов оголосили підозру у службовій недбалості. Детальніше читай за посиланням.

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Фото: Офіс генпрокурора