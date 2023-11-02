Future Perfect. Украинцы смогут получить бесплатные сертификаты для изучения английского языка

В будущем украинцы смогут получать сертификаты для изучения английского языка через єПідтримку в рамках государственной программы Future Perfect. Об этом сообщил Interfax со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, программа нацелена на людей, которые хотят изучать английский, но сталкиваются с финансовыми трудностями. Они смогут получить сертификат для оплаты обучения английскому по определенным критериям. Их определят и объявят позже.

Федоров также отметил, что сейчас госбюджет не финансирует этот проект, но есть партнеры, готовые помогать.

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— 56% украинцев стремятся повысить уровень владения иностранным языком. Программа Future Perfect станет одним из драйверов изменений, чтобы украинцы могли говорить с миром на общем языке, обмениваться опытом и делиться инновационными идеями, — объяснил Михаил Федоров.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что почти половина опрошенных украинцев вообще не владеет английским языком, что ограничивает их возможности.

Лисовой считает, что изменения в системе образования могут решить эту проблему, и он отметил, что будет способствовать изучению английского языка на всех уровнях образования.

На презентации были представлены данные от British Council, согласно которым большинство учителей английского языка в Украине имеют высокий уровень владения.

Более 90% преподавателей в Украине имеют CEFR B2 или C1.

Министр образования и науки также высказал идею привлечения носителей английского языка к работе в украинских школах, ссылаясь на положительный опыт Грузии. По его словам, сейчас в Украине 12 тысяч школ, поэтому найти 12 тысяч волонтеров, которые являются носителями языка, по мнению Лисового, не так сложно.

Future Perfect: что это за программа

Программа Future Perfect включает ряд продуктов и сервисов для изучения английского в удобном и доступном формате. Речь идет о таких платформах как Promova и Empower.

К примеру, Promova предоставляет украинцам доступ к премиум-аккаунту с доступом ко всем языковым курсам платформы. Что касается Empower от Кембриджского университета, эта онлайн-платформа поможет в изучении английского и доступна для преподавателей и студентов Украины.

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