Важная часть обучения! В Украине провели открытый диалог по реформированию сексуального образования в школах

­Фонд Елены Пинчук, студия онлайн-образования EdEra и ОО Фонд Маша провели открытый диалог по внедрению сексуального образования в школах Украины. Также в разговоре принял участие Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и представители общественности, которые работают в сфере сексуального образования.

Почему в школах должно быть сексуальное образование

Сексуальное образование в Украине еще не является частью обязательной программы, хотя в некоторых европейских странах его изучают уже десятки лет. Это становится особенно актуальным, когда, согласно данным UNICEF, в Украине начало половой жизни у молодежи приходится на 14,4 лет для мальчиков и 15,1 для девочек.

Также по данным Минздрава только за 2018 год 118 девушек младше 14 лет стали матерями, а более 5700 родили в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме того, важно отметить, что Украина лидирует в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

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Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк отметила, что счастлива, что им наконец удалось установить открытый диалог с государством по вопросам реформирования сексуального образования и привлечь почти всех заинтересованных сторон.

Радует, что с одной стороны Министерство образования и науки Украины открыто к сотрудничеству, а с другой — общественные организации и независимые эксперты готовы активно участвовать в совместной работе. В таких социально значимых сферах не должно быть конкуренции, должна быть синергия! — подчеркнула Ольга Сердюк.

Согласно исследованию UNESCO, преподавание сексуального образования в школах улучшает понимание молодежи своего тела, отношений, отношение к сексуальному здоровью, способствует отсрочке начала половой жизни и увеличению частоты использования средств контрацепции.

Для чего необходимо половое воспитание

Руководитель ОО Фонд Маша Мария Ефросинина отметила, что их команда исследует проблематику полового воспитания и последствия его отсутствия, например, такими как, домашнее насилие и гендерная дискриминация.

— Масштабы проблемы в Украине огромны, даже прогрессивные образованные люди, с которыми я взаимодействовала на наших мероприятиях, стигматизируют тему секса и сексуальности, табуируют ее в своих семьях. В дополнение, к сексуальному образованию относятся как к тому, что будет побуждать их детей к раннему началу сексуальной жизни, а это абсолютно не так, — подчеркнула Мария Ефросинина.

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СЕО EdEra Илья Филиппов представил исследование о внедрении сексуального образования в разных странах, таких как США, Швеция и Великобритания. Он также выдвинул предложения по пошаговому внедрению сексуального образования в Украине, учитывая основные вызовы и структуры развития сексуального образования от UNESCO.

Илья Филиппов отметил, что для реформирования сексуального образования в Украине необходимо больше, чем просто копировать зарубежный опыт или привлекать учителей, думая, что они всему научат.

— Важно качественно и комплексно работать со всеми стейкхолдерами — учителями, родителями и детьми. Для каждой аудитории должны быть свои уникальные проекты, которые соответствуют их запросу, и большая коммуникационная кампания по просвещению на тему сексуального образования и сексуального воспитания, — отметил Илья Филиппов.

Участники обсуждения обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкиваются перед внедрением сексуального образования в нашей стране. В результате этого диалога планируется разработать стратегию реформирования сексуального образования в школах и основать экспертную группу, которая будет работать над воплощением этого вопроса.

Ранее мы рассказывали о половом воспитании детей: когда начинать и кому это нужно.

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