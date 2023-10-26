Важлива частина навчання! В Україні провели відкритий діалог щодо реформування сексуальної освіти у школах

­­Фонд Олени Пінчук, студія онлайн-освіти EdEra та ГО Фонд Маша провели відкритий діалог щодо впровадження сексуальної освіти в школах України. Також у розмові взяв участь міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та представники громадськості, які працюють у сфері сексуальної освіти.

Чому у школах повинна бути сексуальна освіта

Сексуальна освіта в Україні ще не є частиною обов’язкової програми, хоча в деяких європейських країнах її вивчають вже десятки років. Це стає особливо актуальним, коли, згідно з даними UNICEF, в Україні початок статевого життя у молоді припадає на 14,4 років для хлопців та 15,1 для дівчат.

Також, за даними МОЗ, лише за 2018 рік 118 дівчат, молодших 14 років, стали матерями, а понад 5700 народили у віці від 15 до 17 років. Крім того, важливо наголосити, що Україна лідирує в Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції.

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Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк зазначила, що щаслива, що їм нарешті вдалося встановити відкритий діалог з державою з питань реформування сексуальної освіти та залучити зацікавлені сторони.

Тішить, що з одного боку Міністерство освіти і науки України відкрите до співпраці, а з іншого — громадські організації та незалежні експерти готові активно долучатися до спільної роботи. У таких соціально значущих сферах не має бути конкуренції, має бути синергія! — наголосила Ольга Сердюк.

Відповідно до дослідження UNESCO, викладання сексуальної освіти в школах покращує розуміння молоді свого тіла, стосунків, ставлення до сексуального здоров’я, сприяє відстроченню початку статевого життя та збільшенню частоти використання засобів контрацепції.

Для чого необхідне статеве виховання

Керівниця ГО Фонд Маша Марія Єфросиніна зазначила, що їхня команда досліджує проблематику статевого виховання та наслідки його відсутності, приміром, такими як, домашнє насилля та гендерна дискримінація.

— Масштаби проблеми в Україні величезні, навіть прогресивні освічені люди, з якими я взаємодіяла на наших заходах, стигматизують тему сексу та сексуальності, табуюють її у своїх родинах. На додаток, до сексуальної освіти ставляться як до того, що спонукатиме їхніх дітей до раннього початку сексуального життя, а це абсолютно не так, — підкреслила Марія Єфросиніна.

СЕО EdEra Ілля Філіпов представив дослідження про впровадження сексуальної освіти в різних країнах, таких як США, Швеція та Великобританія. Він також висунув пропозиції щодо покрокового впровадження сексуальної освіти в Україні, враховуючи основні виклики та структури розвитку сексуальної освіти від UNESCO.

Ілля Філіпов наголосив, що для реформування сексуальної освіти в Україні необхідно більше, ніж просто копіювати закордонний досвід чи залучати вчителів, думаючи, що вони всього навчать.

— Важливо якісно та комплексно працювати з усіма стейкголдерами — вчителями, батьками та дітьми. Для кожної аудиторії повинні бути свої унікальні проекти, які відповідають їхньому запиту, та велика комунікаційна кампанія з просвітництва на тему сексуальної освіти та сексуального виховання, — наголосив Ілля Філіпов.

Учасники обговорили ключові виклики, з якими стикаються перед впровадженням сексуальної освіти в нашій країні. В результаті цього діалогу планується розробити стратегію реформування сексуальної освіти в школах і заснувати експертну групу, яка буде працювати над втіленням цього питання.

Раніше ми розповідали про статеве виховання дітей: коли починати і кому це потрібно.

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