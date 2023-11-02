Future Perfect. Українці зможуть отримати безкоштовні сертифікати для вивчення англійської

У майбутньому українці матимуть змогу отримувати сертифікати для вивчення англійської мови через єПідтримку в рамках державної програми Future Perfect. Про це повідомив Interfax з посиланням на віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, програма розрахована на людей, які мають бажання вивчати англійську, але натрапляють на фінансові труднощі. Вони зможуть отримати сертифікат для оплати навчання з англійської за певними критеріями. Їх визначать та оголосять пізніше.

Федоров також наголосив, що наразі держбюджет не фінансує цей проект, але є партнери, готові допомагати.

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— 56% українців прагнуть підвищити рівень володіння іноземною мовою. Програма Future Perfect стане одним із драйверів змін, щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою, обмінюватися досвідом і ділитися інноваційними ідеями, — пояснив Михайло Федоров.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий підкреслив, що майже половина опитаних українців взагалі не володіє англійською мовою, що обмежує їхні можливості.

Лісовий вважає, що зміни у системі освіти можуть розв’язати цю проблему, і він наголосив, що сприятиме вивченню англійської мови на усіх рівнях освіти.

На презентації було представлено дані від British Council, за якими більшість вчителів англійської мови в Україні мають високий рівень володіння англійською мовою. Т

Так, понад 90% викладачів в Україні мають CEFR B2 або C1.

Міністр освіти і науки також висловив ідею залучення носіїв англійської мови до роботи в українських школах, посилаючись на позитивний досвід Грузії. За його словами, нині в Україні 12 тисяч шкіл, тож знайти 12 тисяч волонтерів, які є носіями мови, на думку Лісового, не так складно.

Future Perfect: що це за програма

Програма Future Perfect включає ряд продуктів і сервісів для вивчення англійської у зручному та доступному форматі. Йдеться про такі платформи як Promova та Empower.

Приміром, Promova надає українцям доступ до преміум-акаунту з доступом до усіх мовних курсів платформи. Щодо Empower від Кембриджського університету, ця онлайн-платформа допоможе у вивченні англійської та доступна для викладачів та студентів України.

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