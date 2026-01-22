Льготный проезд для УБД: как получить билеты бесплатно или за полцены

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, наделены правом на существенные льготы при поездках в междугороднем транспорте. Государство гарантирует защитникам возможность раз в два года путешествовать по Украине абсолютно бесплатно (в обе стороны) или же раз в год пользоваться скидкой в размере 50% от стоимости билета.

Эти правила распространяются на железнодорожные рейсы, автобусное междугороднее сообщение, а также на авиационные и водные маршруты. Однако ключевым условием для получения льготного билета является наличие специального документа — листа талонов.

В Министерстве обороны подчеркивают, что этот документ впервые должен выдаваться военному одновременно с удостоверением УБД. Именно лист талонов является тем основанием, которое позволяет кассиру провести финансовую операцию и выдать льготный проездной документ.

Как часто можно ездить бесплатно

При визите в кассу защитнику необходимо обязательно иметь при себе оригиналы обоих документов: удостоверение участника боевых действий и сам лист талонов. Кассир обменяет соответствующий отрывной корешок на билет, за который не придется платить или за который нужно будет оплатить только половину суммы.

Что делать, если талоны закончились или срок действия истек

Ситуация несколько меняется, когда срок действия листа талонов подходит к концу или все они уже использованы. В таком случае военному нужно инициировать процесс получения нового документа. Действующие военнослужащие должны обратиться с соответствующим рапортом непосредственно к командиру своей части.

Важный нюанс заключается в том, что старый лист талонов, срок которого истек, нужно обязательно сдать. Если же документ был утерян, процедура усложняется: уполномоченный орган должен провести специальную проверку оснований, чтобы убедиться, что человек действительно имеет право на новый комплект.

Кроме технических моментов с документами, ветеранам стоит помнить об общих условиях перевозок. Льготный статус не освобождает от обязанности соблюдать правила, действующие на конкретном виде транспорта.

Это касается и норм перевозки багажа, и правил безопасности во время рейса. Такие разъяснения от оборонного ведомства призваны упростить жизнь защитникам и избежать конфликтных ситуаций в очередях за билетами, обеспечивая реальное действие социальных гарантий.

