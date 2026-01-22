Пільговий проїзд для УБД: як отримати квитки безкоштовно або за пів ціни

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, наділені правом на суттєві пільги під час подорожей міжміським транспортом. Держава гарантує захисникам можливість раз на два роки подорожувати Україною абсолютно безкоштовно (в обидві сторони) або ж раз на рік користуватися знижкою у розмірі 50% від вартості квитка.

Ці правила поширюються на залізничні рейси, автобусне міжміське сполучення, а також на авіаційні та водні маршрути. Проте ключовою умовою для отримання пільгового квитка є наявність спеціального документа — листа талонів.

У Міністерстві оборони наголошують, що цей документ вперше має видаватися військовому одночасно із посвідченням УБД. Саме лист талонів є тією підставою, яка дозволяє касиру провести фінансову операцію та видати пільговий проїзний документ.

Як часто можна їздити безкоштовно

Під час візиту до каси захиснику необхідно обов’язково мати при собі оригінали обох документів: посвідчення учасника бойових дій та сам лист талонів. Касир обміняє відповідний відривний корінь на квиток, за який не доведеться платити або за який потрібно буде сплатити лише половину суми.

Що робити, якщо талони закінчилися або термін дії сплив

Ситуація дещо змінюється, коли термін дії листа талонів добігає кінця або всі вони вже використані. У такому разі військовому потрібно ініціювати процес отримання нового документа. Чинні військовослужбовці мають звернутися з відповідним рапортом безпосередньо до командира своєї частини.

Важливий нюанс полягає в тому, що старий лист талонів, термін якого сплив, потрібно обов’язково здати. Якщо ж документ був втрачений, процедура ускладнюється: уповноважений орган має провести спеціальну перевірку підстав, аби переконатися, що людина дійсно має право на новий комплект.

Окрім технічних моментів із документами, ветеранам варто пам’ятати про загальні умови перевезень. Пільговий статус не звільняє від обов’язку дотримуватися правил, що діють на конкретному виді транспорту.

Це стосується і норм перевезення багажу, і правил безпеки під час рейсу. Такі роз’яснення від оборонного відомства покликані спростити життя захисникам та уникнути конфліктних ситуацій у чергах за квитками, забезпечуючи реальну дію соціальних гарантій.

