Для тебя Новости

Безпроцентный заем для эвакуированных: кто сможет получить до 430 тыс. грн на жилье

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 февраля 2026, 11:00 2 мин.
Безпроцентный заем для пострадавших
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь