Безпроцентный заем для эвакуированных: кто сможет получить до 430 тыс. грн на жилье

Правительство Украины вводит новый механизм помощи людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за чрезвычайных ситуаций. Главная цель инициативы — обеспечить семьям бытовую стабильность на новом месте и помочь как можно быстрее адаптироваться к новым условиям проживания.

Благодаря решению Кабинета Министров, пострадавшие граждане смогут получить финансовый ресурс для обустройства жилья без лишней финансовой нагрузки.Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Безпроцентный заем для пострадавших: суммы и сроки

Основным инструментом поддержки станет безпроцентный заем, который государство будет предоставлять единоразово на одну семью. Программа разработана таким образом, чтобы люди получали чистые средства, а все процентные начисления банкам будет компенсировать государство.

Основные параметры кредитования:

Максимальная сумма: до 50 минимальных заработных плат на семью (на данный момент это около 430 тысяч гривен);

Срок возврата: до 15 лет, что позволяет существенно уменьшить ежемесячный платеж;

Назначение средств: покупка имущества, бытовой техники, мебели и другого оборудования, необходимого для создания надлежащих условий в новом доме.

Как работает безпроцентный заем на жилье и имущество

Хотя средства направляются преимущественно на внутреннее наполнение жилья, для многих семей, потерявших всё, такой безпроцентный заем на жилье (его обустройство) становится единственным шансом снова почувствовать уют. Деньги можно потратить на предметы домашнего обихода, которые помогут превратить временное или новое жилье в полноценный дом.

Программа охватывает все типы чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством. Это гарантирует, что ни одна семья, оказавшаяся в трудной ситуации из-за форс-мажорных обстоятельств, не останется без внимания государства.

Алгоритм подачи заявки максимально упрощен:

Один из совершеннолетних членов семьи обращается в орган местной власти по новому месту жительства;

К заявлению прилагается справка о признании лица пострадавшим;

После проверки документов банк-партнер, определенный на конкурсе, осуществляет выплату средств.

В ближайшее время Министерство внутренних дел обнародует детальные инструкции и полный перечень необходимых документов для оформления помощи.

