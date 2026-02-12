Безвідсоткова позика для евакуйованих: хто зможе отримати до 430 тис. грн на житло

Уряд України запроваджує новий механізм допомоги людям, які змушені були залишити свої домівки через надзвичайні ситуації. Головна мета ініціативи — забезпечити родинам побутову стабільність на новому місці та допомогти якнайшвидше адаптуватися до нових умов проживання.

Завдяки рішенню Кабінету Міністрів, постраждалі громадяни зможуть отримати фінансовий ресурс для облаштування оселі без зайвого фінансового навантаження. Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденка.

Безвідсоткова позика для постраждалих: суми та терміни

Основним інструментом підтримки стане безвідсоткова позика, яку держава надаватиме одноразово на одну сім’ю. Програма розроблена таким чином, щоб люди отримували чисті кошти, а всі відсоткові нарахування банкам компенсуватиме держава.

Основні параметри кредитування:

Максимальна сума: до 50 мінімальних заробітних плат на родину (станом на зараз це близько 430 тисяч гривень );

Термін повернення: до 15 років, що дозволяє суттєво зменшити щомісячний платіж;

Призначення коштів: купівля майна, побутової техніки, меблів та іншого обладнання, необхідного для створення належних умов у новій оселі.

Як працює безвідсоткова позика на житло та майно

Хоча кошти спрямовуються переважно на внутрішнє наповнення оселі, для багатьох сімей, які втратили все, така безвідсоткова позика на житло (його облаштування) стає єдиним шансом знову відчути затишок. Гроші можна витратити на предмети домашнього вжитку, які допоможуть перетворити тимчасове чи нове помешкання на повноцінну домівку.

Програма охоплює всі типи надзвичайних ситуацій, визначених законодавством. Це гарантує, що жодна родина, яка опинилася в скруті через форс-мажорні обставини, не залишиться без уваги держави.

Алгоритм подачі заявки максимально спрощений:

Один із повнолітніх членів сім’ї звертається до органу місцевої влади за новим місцем проживання;

До заяви додається довідка про визнання особи постраждалою;

Після перевірки документів банк-партнер, визначений на конкурсі, здійснює виплату коштів.

Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ оприлюднить детальні інструкції та повний перелік необхідних документів для оформлення допомоги.

