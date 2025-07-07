Страны БРИКС: кого Путин вовлекает в свой экономический блок против Евросоюза и США

БРИКС — это экономический альянс стран, идеологически лояльных России, ныне имеющий тенденцию к значительному расширению. Зачем его создали, сколько стран являются членами объединения, как он работает и почему БРИКС является формальным соперником Евросоюза — узнай из материала.

Кто входит в БРИКС

БРИКС — это группа стран, объединяющая большие экономики, не принадлежащие Западу.

Название BRICS – это аббревиатура от Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южная Африка).

Сначала эти страны собрались вместе, чтобы создать центр, который будет противостоять правозащитному порядку Запада, оказывающему давление на диктатуры из-за санкций.

Сейчас BRICS расширился: в союз входят такие страны как Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия.

То есть была создана своеобразная “южная коалиция”, позиционирующая себя как альтернатива Западу.

Аргентину также пригласили, но ее действующее правительство отказалось.

В 2024 году в БРИКС разработали новый формат — страны-партнеры, которые имеют право участвовать в саммитах и присоединяться к некоторым программам.

С 1 января 2025 г. статус партнеров официально получили девять стран: Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Еще четыре — Алжир, Нигерия, Турция и Вьетнам — получили приглашение, но ответы дали не все.

Как было создано БРИКС

Инициатива создания происходила от Владимира Путина и его окружения: именно Россия предложила Бразилии, Индии и Китаю создать что-то вроде инвестиционного экономического клуба, но с явной политической окраской.

Первоначально было неформальное общение на форуме в Санкт-Петербурге осенью 2006 года, а первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в 2009 году.

На стадии формирования (в 2006-2009 годах), участниками были только четыре страны: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже, в 2010 году, к ним присоединилась ЮАР и с тех пор формат стал называться БРИКС.

Зачем России БРИКС

Россия использует БРИКС, чтобы не остаться изолированной в мире, где Запад все больше дистанцируется от нее, особенно после начала полномасштабной войны в Украине.

После 2022 года Россия потеряла доступ к европейским рынкам, банковской системе и технологиям. В ответ она начала искать новые возможности — и выступила за более тесный диалог с влиятельными странами мира, такими, как Китай и Индия, которые хотя и не поддерживают войну, но и не присоединяются к западным санкциям.

Для России БРИКС — это окно в мир, где она может показать себя не как изгнанница, а как часть “альтернативного большинства” — то есть стран, не поддерживающих западные стандарты.

Также Россия активно выступает за дедолларизацию, то есть торговлю без доллара и западной финансовой системы. Через БРИКС она создала новый банк развития стран БРИКС (со штаб-квартирой в Китае), а в будущем планирует ввести свою цифровую валюту. Все для того, чтобы избегать санкций и держать экономику на плаву.

Для ЕС это выглядит как попытка России собрать вокруг себя круг государств, по разным причинам также критикующих Запад.

Узнай также, во что вылился конфликт в политических верхах Америки: партия Илона Маска, что о ней известно и почему Трамп считает эту политическую силу “смешной”.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.