Для тебя Новости

Страны БРИКС: кого Путин вовлекает в свой экономический блок против Евросоюза и США

Ольга Петухова, редактор сайта 07 июля 2025, 13:00
страны брикс
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь