Партия Илона Маска: что о ней известно и почему Трамп считает политическую силу “смешной”

До недавнего времени союз Дональда Трампа и Илона Маска выглядел крепким и нерушимым. Пока внезапно Маск не покинул Белый дом, открыто раскритиковал Трампа и обвинил в причастности к делу Эпштейна. Затем он создал собственную партию и объявил, что покончит с владычеством республиканцев и демократов в Конгрессе.

Причиной ссоры стал налоговый законопроект Трампа, более известный под названием Большой прекрасный закон. Маск прямо заявил, что он принесет колоссальный ущерб Америке, с чем действующий президент США не согласился и словесно атаковал компании миллиардера.

Что за партию создал Илон Маск и какой оттенок сейчас имеют его отношения с Трампом? Рассказываем все, что известно на этот момент.

Партия Илона Маска: что известно о новой политической фракции миллиардера

В День независимости США 4 июля Маск спросил подписчиков в соцсети X, хотели ли бы они появления новой партии, которая положила бы конец двухпартийной системе. Через несколько дней, 6 июля, он вышел с официальным заявлением:

— В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии.

Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал он в X.

BBC отмечает, что американская Федеральная избирательная комиссия пока не распространяла никаких документов, свидетельствующих о регистрации новой партии. Илон Маск родился за пределами США, потому не имеет права баллотироваться на пост президента. Кто возглавит партию, сейчас неизвестно.

Впервые о создании партии Маск заговорил 1 июля. Предпосылкой стало намерение Конгресса США принять законопроекта о налоговых льготах.

— Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет создана Американская партия. Наша страна нуждается в альтернативе однопартийной системе демократов и республиканцев, чтобы народ действительно мог голосовать.

Хотя в США существуют партии вне традиционной двухпартийной системы, им трудно обрести такую популярность, чтобы изменить правила игры в политике.

На президентских выборах в прошлом году баллотировались кандидаты от Либертарианской партии, Партии зеленых и Народной партии. Однако они не смогли бороться за первенство с Трампом или Камалой Харрис.

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Как отреагировал Трамп

В воскресенье президент Дональд Трамп назвал планы Илона Маска создать новую политическую партию смешными. Об этом он сказал журналистам перед посадкой на борт Air Force One в Морристауне после посещения гольф-клуба.

— Я считаю, что глупо создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы.

Кажется, это действительно было разработано для двух партий. Третьи партии никогда не работали, поэтому он может с этим развлекаться, но я считаю это смешным, — цитирует Трампа Reuters.

Вскоре после этого заявления Трамп написал дополнительные комментарии на своей платформе Truth Social:

— Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью сошел с ума, — и добавил, что миллиардер фактически превратился в “катастрофу” за последние пять недель.

Трамп заявил, что Маск недоволен его законом из-за того, что он лишает Tesla кредитов на зеленую энергию для электромобилей.

Кроме того, президент США подтвердил, что миллиардер лоббировал назначение своего близкого друга на должность главы NASA. По словам Трампа, хоть тот и хороший специалист, он также якобы был “убежденным демократом, который никогда раньше не делал вкладов в пользу республиканцев”.

— Мне также показалось неуместным, что очень близкий друг Илона, который занимается космическим бизнесом, должен возглавить NASA, ведь NASA является столь важной частью бизнеса самого Илона.

Напомним, что ранее атаки Трампа в сторону Илона Маска обрушили стоимость акций Tesla.

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