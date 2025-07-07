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Партія Ілона Маска: що про неї відомо та чому Трамп вважає політичну силу “смішною”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Липня 2025, 11:45
маск партія америки
Фото Getty Images

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