Партія Ілона Маска: що про неї відомо та чому Трамп вважає політичну силу “смішною”

Донедавна союз Дональда Трампа та Ілона Маска був нібито міцним і непорушним. Аж поки раптово Маск не залишив Білий дім, відкрито розкритикував Трампа та звинуватив у причетності до справи Епштейна. Згодом він створив власну партію й оголосив, що покінчить з пануванням республіканців і демократів у Конгресі.

Причиною сварки став податковий законопроект Трампа, більше відомий під назвою Великий прекрасний закон. Маск прямо заявив, що він принесе колосальні збитки Америці, з чим чинний президент США не погодився і словесно атакував компанії мільярдера.

Що за партію створив Ілон Маск і який відтінок нині мають його стосунки з Трампом? Розповідаємо все, що відомо на цю мить.

Партія Ілона Маска: що відомо про нове політичну фракцію мільярдера

На День незалежності США 4 липня Маск запитав у підписників в соцмережі X, чи хотіли б вони появи нової партії, що поклала б край двопартійній системі. За кілька днів, 6 липня, він вийшов з офіційною заявою: — У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу, — написав він у X. BBC зазначає, що американська Федеральна виборча комісія поки не поширювала жодних документів, які свідчать про реєстрацію нової партії. Ілон Маск народився за межами США, тому не має права балотуватися на посаду президента. Хто очолить партію, нині невідомо.

Вперше про створення партії Маск заговорив 1 липня. Передумовою став намір Конгресу США ухвалити законопроект про податкові пільги. — Якщо цей божевільний законопроект про витрати буде ухвалений, наступного дня буде створено Американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів та республіканців, щоб народ справді міг голосувати.

Хоча у США існують партії поза традиційною двопартійною системою, їм важко набути таку ж популярність, щоб змінити правила гри у політиці. На президентських виборах минулого року балотувалися кандидати від Лібертаріанської партії, Партії зелених та Народної партії. Проте вони не змогли боротися за першість з Трампом чи Камалою Гарріс. Читати на тему Конфлікт Дональда Трампа та Ілона Маска: з чого все почалося і які ризики для США Програє у цьому двобої лише демократія. Як відреагував Трамп У неділю президент Дональд Трамп назвав плани Ілона Маска створити нову політичну партію смішними. Про це він сказав журналістам перед посадкою на борт Air Force One у Моррістауні після відвідування гольф-клуба. — Я вважаю, що безглуздо створювати третю партію. ​​Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише додає плутанини. Здається, що це дійсно було розроблено для двох партій. Треті партії ніколи не працювали, тому він може з цим розважатися, але я вважаю це смішним, — цитує Трампа Reuters. Невдовзі після цієї заяви Трамп написав додаткові коментарі на своїй платформі Truth Social: — Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю з’їхав з глузду, — і додав, що мільярдер фактично перетворився на “катастрофу” за останні п’ять тижнів. Трамп заявив, що Маск незадоволений його законом через те, що він позбавляє Tesla кредитів на зелену енергію для електромобілів. Крім того, президент США підтвердив, що мільярдер лобіював призначення свого близького друга на посаду очільника NASA. За словами Трампа, хоч той і хороший спеціаліст, також він нібито був “переконаним демократом, який ніколи раніше не робив внесків на користь республіканців”. — Мені також здалося недоречним, що дуже близький друг Ілона, який займається космічним бізнесом, мав би очолити NASA, адже NASA є такою важливою частиною бізнесу самого Ілона. Нагадаємо, що раніше атаки Трампа в бік Ілона Маска обвалили вартість акцій Tesla.

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